ВСУ удерживают Колодези: попытки РФ прорваться под Лиманом не увенчались успехом (карта)

Информация о захвате российскими войсками населенного пункта Колодези на Лиманском направлении не соответствует действительности. Противник неоднократно пытался захватить населенный пункт, но украинские защитники дают достойный отпор.

Об этом 12 сентября сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский в комментарии "Укринформу".

Еще в середине августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила об "освобождении населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики". А 12 российская пропаганда распространила информацию о том, что армия РФ якобы вытеснили бойцов ВСУ с их позиций в этом селе.

"На данный момент информация о контроле населенного пункта (Колодези – ред) оккупационными войсками не соответствует действительности", — заявил Бельский.

По его словам, противник продолжает упорные попытки обойти населенный пункт с юга, а также проводит штурмовые и инфильтрационные действия с востока и севера. За последние сутки российские войска также пытались продвинуться в районах Грековки, Торского, Шандриголового, Дробышевого, Ямполя, Среднего и Ставки, однако все атаки были отражены.

"На Лиманском направлении противник не отказался от своей основной цели – захвата или обхода Лимана с последующим прорывом и взятием под контроль Славянска", — отметил спикер.

Также он добавил, что с приближением активных боевых действий большинство жителей было эвакуировано. Значительная часть домохозяйств уничтожена ударами КАБ, артиллерии и FPV-дронов.

Отметим, что согласно картографическим данным аналитиков DeepState, населенный пункт Колодези Донецкой области частично находится под контролем Вооруженных сил Украины. Большая же часть обозначена как "серая зона". При этом последние изменения на линии боевого соприкосновения в этом районе были зафиксированы 28 августа. В это время, вероятно, противник и подошел вплотную к населенному пункту.

Линия фронта у населенного пункта Колодези Фото: deepstatemap.live

Между тем данные DeepState указывают на то, что Колодези находятся в оперативном окружении, так как южнее противник продвинулся в сторону села Ставки, и близок к выходу на дорогу, ведущую в Заречное и Торское.

Напомним, бойцы 425-го ОШП ВСУ показали кадры операции по освобождению Заречного на Лиманском направлении в Донецкой области. Защитники подробно рассказали, как зачистили поселок от оккупантов и подняли над ним украинский флаг.