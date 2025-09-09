"Сидели, как хозяева дома": в 425 ОШП показали, как освобождали от оккупантов Заречное (видео)

В 425 ОШП показали кадры операции по освобождению Заречного на Лиманском направлении в Донецкой области. Бойцы подробно рассказали, как зачистили поселок от оккупантов и подняли над ним украинский флаг.

Related video

Бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины освободили поселок Заречное 6 сентября. Видео с кадрами деоккупации поселка опубликовано на YouTube-канале подразделения.

В ВСУ показали, как деоккупировали Заречное в Донецкой области.

В полку рассказали, что во время зачистки ликвидировали 47 и взяли в плен 13 вражеских военнослужащих. Для операции по зачистке Заречного сформировали сводное подразделение.

Сначала оккупантов атаковали операторы дронов вместе с пилотами батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, затем в поселок заходили штурмовики и зачищали каждый дом и каждый подвал.

"Они не ожидали, что мы зайдем, что их будут штурмовать. Они там себе сидели, как хозяева дома, что хотели — то и делали", — вспомнил один из бойцов.

Во время освобождения Заречного взято в плен 13 оккупантов

Старшим одной из групп был боец с позывным "Дед". Его группа в Заречном выполняла задачи в течение 12 дней, зачищала дома и взяла пленных. Он рассказал, что когда группа подходила к одному из домов, из погреба начали стрелять. Украинские военные в ответ стали простреливать двери в погреб.

"Они кричат из погреба: "Вы кто?" Мы отвечаем: "Украинцы". Они кричат: "Мы свои". Я отвечаю: "Ну, выходите". А они сидят. Три гранаты бросили — толку ноль, они отстреливаются, не хотят вылезать. Мы им кричим, чтобы сдавались — тоже не хотят. Тогда мы им в погреб дым забросили, через две минуты они начали сдаваться", — рассказал "Дед".

По его словам, пленные россияне рассказали, что их завозят в населенные пункты и просто "бросают по домам".

Военные 425 ОШП также отметили, что со слов пленных против них воевало подразделение, сформированное из иностранных граждан, в частности Азербайджана и Таджикистана, которые были обманом втянуты в ВС РФ.

Освобождение поселка Заречного: что известно

О том, что ВСУ взяли под контроль поселок Заречное, сообщил утром 8 сентября Генеральный штаб. Пресс-служба опубликовала видео, на котором можно было увидеть вывешенный на трехэтажном здании украинский флаг.

ВС РФ начали штурм Заречного в начале августа. Боец 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов рассказывал, что оккупанты штурмуют поселок на мотоциклах, а украинские военные проводят "хирургическую" работу по их ликвидации.