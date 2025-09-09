"Сиділи, як хазяї вдома": в 425 ОШП показали, як звільняли від окупантів Зарічне (відео)

В 425 ОШП показали кадри операції зі звільнення Зарічного на Лиманському напрямку в Донецькій області. Бійці детально розповіли, як зачистили селище від окупантів і підняли над ним український прапор.

Related video

Бійці 425 окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ Збройних сил України звільнили селище Зарічне 6 вересня. Відео з кадрами деокупації селища опубліковане на YouTube-каналі підрозділу.

В ЗСУ показали, як деокупували Зарічне в Донецькій області.

В полку розповіли, що під час зачистки ліквідували 47 і взяли в полон 13 ворожих військовослужбовців. Для операції з зачистки Зарічного сформували зведений підрозділ.

Спочатку окупантів атакували оператори дронів разом із пілотами батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, потім до селища заходили штурмовики та зачищали кожний будинок і кожний підвал.

"Вони не очікували, що ми зайдемо, що їх будуть штурмувати. Вони там собі сиділи, як хазяї вдома, що хотіли — те й робили", — пригадав один із бійців.

Під час звільнення Зарічного взято в полон 13 окупантів

Старшим однієї з груп був боєць з позивним "Дєд". Його група в Зарічному виконувала завдання протягом 12 днів, зачищала будинки та взяла полонених. Він розповів, що коли група підходила до одного з будинків, з погреба почали стріляти. Українські військові у відповідь стали прострілювати двері в погріб.

"Вони кричать із погреба: "Ви хто?" Ми відповідаємо: "Українці". Вони кричать: "Ми свої". Я відповідаю: "Ну, виходьте". А вони сидять. Три гранати кинули — толку нуль, вони відстрілюються, не хочуть вилізати. Ми їм кричимо, щоб здавалися — теж не хочуть. Тоді ми їм у погріб дим закинули, через дві хвилини вони почали здаватися", — розповів "Дєд".

За його словами, полонені росіяни розповіли, що їх завозять в населені пункти та просто "кидають по хатах".

Військові 425 ОШП також зазначили, що зі слів полонених проти них воював підрозділ, сформований з іноземних громадян, зокрема Азербайджану та Таджикистану, яких було обманом втягнуто до ЗС РФ.

Звільнення селища Зарічного: що відомо

Про те, що ЗСУ взяли під контроль селище Зарічне, повідомив вранці 8 вересня Генеральний штаб. Пресслужба опублікувала відео, на якому можна було побачити вивішений на триповерховій будівлі український прапор.

ЗС РФ почали штурм Зарічного на початку серпня. Боєць 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов розповідав, що окупанти штурмують селище на мотоциклах, а українські військові проводять "хірургічну" роботу з їх ліквідації.