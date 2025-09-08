ЗСУ взяли під контроль селище Зарічне в Донецькій області (відео)

Українські штурмовики під час боїв у Донецькій області зачистили від окупантів селище Зарічне. Про взяття населеного пункту під контроль повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зарічне було звільнене силами 425 окремого штурмового полку "Скеля". Відео з українським прапором на триповерховій будівлі опубліковане в офіційному Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України вранці 8 вересня.

Зазначимо, населений пункт Зарічне належить до Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області.

Селище Зарічне на мапі DeepState станом на 7 вересня 2025 року Фото: скриншот

У звіті за попередню добу Генштаб повідомляв про 13 ворожих атак на українські позиції на Лиманському напрямку. зокрема окупанти атакували позиції Сил оборони в районі населених пунктів Карпівка, Греківка, Середнє, а також у напрямку Дробишевого, Шандриголового та Дерилового. Станом на 22:00 бої тривали в чотирьох локаціях.

Нагадаємо, аналітики DeepState ввечері 7 вересня повідомляли, що ЗСУ зачистили Володимирівку біля Добропілля в Донецькій області, а також відкинули росіян біля ще трьох населених пунктів: Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому. Окупанти, за даними аналітиків, своєю чергою мали успіхи в Серебрянському лісництві.

ЗС РФ почали штурм Зарічного на Лиманському напрямку 7 серпня 2025 року. Військовий 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов повідомляв, що окупанти штурмують селище на мотобайках, а українські захисники проводять важку "хірургічну" роботу.