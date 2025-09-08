ВСУ взяли под контроль поселок Заречное в Донецкой области (видео)

Украинские штурмовики во время боев в Донецкой области зачистили от оккупантов поселок Заречное. О взятии населенного пункта под контроль сообщили в Генштабе ВСУ.

Заречное было освобождено силами 425 отдельного штурмового полка "Скала". Видео с украинским флагом на трехэтажном здании опубликовано в официальном Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины утром 8 сентября.

Отметим, населенный пункт Заречное относится к Лиманской городской громаде Краматорского района Донецкой области.

Поселок Заречное на карте DeepState по состоянию на 7 сентября 2025 года Фото: скриншот

В отчете за предыдущие сутки Генштаб сообщал о 13 вражеских атаках на украинские позиции на Лиманском направлении. в частности оккупанты атаковали позиции Сил обороны в районе населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее, а также в направлении Дробышево, Шандриголово и Дерилово. По состоянию на 22:00 бои продолжались в четырех локациях.

Напомним, аналитики DeepState вечером 7 сентября сообщали, что ВСУ зачистили Владимировку возле Доброполья в Донецкой области, а также отбросили россиян возле еще трех населенных пунктов: Разино, Золотого Колодца и в Новоторецком. Оккупанты, по данным аналитиков, в свою очередь имели успехи в Серебрянском лесничестве.

ВС РФ начали штурм Заречного на Лиманском направлении 7 августа 2025 года. Военный 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов сообщал, что оккупанты штурмуют поселок на мотобайках, а украинские защитники проводят тяжелую "хирургическую" работу.