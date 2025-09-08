ВСУ зачистили Владимировку и отбросили россиян в районе трех населенных пунктов, — DeepState (карта)
Силы обороны Украины зачистили населенный пункт от россиян вблизи Доброполья в Донецкой области, а также отбросили российскую армию возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Враг вместо этого имел частичные успехи в Серебрянском лесничестве, где ему удалось продвинуться. Об изменениях в карте боевых действий сообщили аналитики проекта DeepState вечером 7 сентября.
"Силы обороны Украины зачистили во Владимировке, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком", — говорится в сводке.
Владимировка — населенный пункт Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области. Украинские защитники зачистили его от российских оккупантов: соответствующие изменения можно увидеть на карте боевых действий проекта DeepState.
ВСУ также удалось отбросить россиян вблизи населенного пункта Разино Покровского района Донецкой области. Село расположено южнее зачищенной от россиян Владимировки.
Севернее Владимировки украинские военные также отбросили россиян в районе населенного пункта Золотой Колодец Покровского района.
Также ВСУ смогли дать отпор российским военным вблизи Новоторецкого.
Россияне вместо этого имели частичные успехи в Серебрянском лесничестве. Враг в частности продвинулся на север от населенных пунктов Серебрянка и Дроновка, как видно на онлайн-карте DeepState.
Что происходит на Покровском направлении: данные Генштаба
Как говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 7 сентября, Покровское направление остается одним из самых горячих по линии фронта. Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону: только за минувшие сутки россияне пытались 34 раза продвинуться на позиции ВСУ, атакуя в районе десяти населенных пунктов.
В то же время ВС РФ продолжают нести потери на Покровском направлении. Там противник за минувшие сутки потерял 90 военных, из них более 50 — безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили вражеский танк на направлении, девять укрытий для личного состава ВС РФ и ряд техники.
Напомним, 5 сентября боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что россияне пытаются проникнуть в Покровск через трубы, и их не могут перехватить.
Также 5 сентября военный эксперт Константин Машовец в колонке Фокуса объяснил, как россияне прорывом на Доброполье отменили штурм Покровска.