ВСУ зачистили Владимировку и отбросили россиян в районе трех населенных пунктов, — DeepState (карта)

Силы обороны Украины зачистили населенный пункт от россиян вблизи Доброполья в Донецкой области, а также отбросили российскую армию возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Враг вместо этого имел частичные успехи в Серебрянском лесничестве, где ему удалось продвинуться. Об изменениях в карте боевых действий сообщили аналитики проекта DeepState вечером 7 сентября.

"Силы обороны Украины зачистили во Владимировке, отбросили противника вблизи Разино, Золотого Колодезя и в Новоторецком", — говорится в сводке.

Владимировка — населенный пункт Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области. Украинские защитники зачистили его от российских оккупантов: соответствующие изменения можно увидеть на карте боевых действий проекта DeepState.

DeepState | ВСУ зачистили Владимировку

ВСУ также удалось отбросить россиян вблизи населенного пункта Разино Покровского района Донецкой области. Село расположено южнее зачищенной от россиян Владимировки.

DeepState | ВСУ отбросили россиян возле Разино

Севернее Владимировки украинские военные также отбросили россиян в районе населенного пункта Золотой Колодец Покровского района.

DeepState | ВСУ отбросили россиян возле Золотого Колодца

Также ВСУ смогли дать отпор российским военным вблизи Новоторецкого.

DeepState | ВСУ отбросили россиян возле Новоторецкого

Россияне вместо этого имели частичные успехи в Серебрянском лесничестве. Враг в частности продвинулся на север от населенных пунктов Серебрянка и Дроновка, как видно на онлайн-карте DeepState.

DeepState | россияне продвинулись в Серебрянском лесничестве

Что происходит на Покровском направлении: данные Генштаба

Как говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 7 сентября, Покровское направление остается одним из самых горячих по линии фронта. Враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону: только за минувшие сутки россияне пытались 34 раза продвинуться на позиции ВСУ, атакуя в районе десяти населенных пунктов.

В то же время ВС РФ продолжают нести потери на Покровском направлении. Там противник за минувшие сутки потерял 90 военных, из них более 50 — безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили вражеский танк на направлении, девять укрытий для личного состава ВС РФ и ряд техники.

Напомним, 5 сентября боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказал, что россияне пытаются проникнуть в Покровск через трубы, и их не могут перехватить.

Также 5 сентября военный эксперт Константин Машовец в колонке Фокуса объяснил, как россияне прорывом на Доброполье отменили штурм Покровска.