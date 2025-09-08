ЗСУ зачистили Володимирівку та відкинули росіян у районі трьох населених пунктів, — DeepState (мапа)

Сили оборони України зачистили населений пункт від росіян поблизу Добропілля у Донецькій області, а також відкинули російську армію біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Ворог натомість мав часткові успіхи у Серебрянському лісництві, де йому вдалося просунутися. Про зміни у мапі бойових дій повідомили аналітики проєкту DeepState увечері 7 вересня.

"Сили оборони України зачистили у Володимирівці, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому", — йдеться у зведенні.

Володимирівка — населений пункт Шахівської сільської громади Покровського району Донецької області. Українські оборонці зачистили його від російських окупантів: відповідні зміни можна побачити на мапі бойових дій проєкту DeepState.

ЗСУ також вдалося відкинути росіян поблизу населеного пункту Разіне Покровського району Донеччини. Село розташоване південніше від зачищеної від росіян Володимирівки.

Північніше від Володимирівки українські військові також відкинули росіян у районі населеного пункту Золотий Колодязь Покровського району.

Також ЗСУ змогли дати відсіч російським військовим поблизу Новоторецького.

Росіяни натомість мали часткові успіхи у Серебрянському лісництві. Ворог зокрема просунувся на північ від населених пунктів Серебрянка та Дронівка, як видно на онлайн-мапі DeepState.

Що відбувається на Покровському напрямку: дані Генштабу

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 7 вересня, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших по лінії фронту. Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону: лише за минулу добу росіяни намагалися 34 рази просунутися на позиції ЗСУ, атакуючи у районі десяти населених пунктів.

Водночас ЗС РФ продовжують зазнавати втрат на Покровському напрямку. Там противник за минулу добу втратив 90 військових, з них понад 50 — безповоротно. Окрім того, Сили оборони знищили ворожий танк на напрямку, дев'ять укриттів для особового складу ЗС РФ і низку техніки.

Нагадаємо, 5 вересня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що росіяни намагаються проникнути у Покровськ через труби, і їх не можуть перехопити.

Також 5 вересня військовий експерт Костянтин Машовець у колонці Фокусу пояснив, як росіяни проривом на Добропілля скасували штурм Покровська.