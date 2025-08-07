Продолжается тяжелая "хирургическая" работа: ВС РФ начали штурм Заречного на Лиманском направлении, — боец

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытались прорваться в село под Лиманом на 30 байках. Бойцы Вооруженных сил Украины успели обезвредить 80% вражеской техники.

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Лиманском направлении. Утром вражеские штурмовики пытались захватить село Заречное. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" рассказал военный 24 ОШБр ВСУ Станислав Бунятов.

Как написал военнослужащий, россияне устроили массированный мотоциклетный штурм.

"П**ары проводят штурм Заречного (Лиманское направление) на мотобайках. Задействовано более 30 единиц, 80% пока уничтожено. Продолжается тяжелая "хирургическая" работа", — проинформировал он.

Больше подробностей о штурме Заречного он не сообщал.

На карте Deepstate за 6 августа обозначено, что ВС РФ приближаются к населенному пункту Заречное на Лиманском направлении, и часть села находится в серой зоне.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 августа сообщалось, что на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григорьевка.

Напомним, что на Лиманском направлении в Донецкой области усложнилась ситуация для Сил обороны Украины. Оккупанты пробираются в тыл, что свидетельствует о "дырах" в обороне. Сейчас линия боевого соприкосновения фактически расположена по линии Ямполовка — Торское, что ставит под угрозу всю украинскую группировку в Серебрянке.

на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупанты решили отказаться от мотоциклетных штурмов из-за безумных потерь и пересели на самокаты, пытаясь продвинуться вперед.

9 июля сообщалось, что бойцы 54 бригады уничтожили 6 байков россиян, которые те подготовили для штурма украинских позиций.