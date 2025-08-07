Триває важка "хірургічна" робота: ЗС РФ почали штурм Зарічного на Лиманському напрямку, — боєць

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації намагалися прорватися в село під Лиманом на 30 байках. Бійці Збройних сил України встигли знешкодити 80% ворожої техніки.

Related video

Російські окупанти намагаються просунутися на Лиманському напрямку. Вранці ворожі штурмовики намагалися захопити село Зарічне. Про це у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів військовий 24 ОШБр ЗСУ Станіслав Бунятов.

Як написав військовослужбовець, росіяни влаштували масований мотоциклетний штурм.

"П**ари проводять штурм Зарічного (Лиманський напрямок) на мотобайках. Задіяно понад 30 одиниць, 80% наразі знищено. Триває важка "хірургічна" робота", — проінформував він.

Пост в телеграм-каналі Станіслава Бунятова

Більше подробиць про штурм Зарічного він не повідомляв.

На карті Deepstate за 6 серпня позначено, що ЗС РФ наближаються до населеного пункту Зарічне на Лиманському напрямку, і частина села перебуває у сірій зоні.

Карта боїв в районі Зарічного

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 7 серпня повідомлялося, що на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз.Окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка.

Карта боїв на Лиманському напрямку

Нагадаємо, що на Лиманському напрямку на Донеччині ускладнилася ситуація для Сил оборони України. Окупанти пробираються в тил, що свідчить про "дірки" в обороні. Зараз лінія бойового зіткнення фактично розташована по лінії Ямполівка — Торське, що ставить під загрозу все українське угрупування в Серебрянці.

на Покровському напрямку на Донеччині російські окупанти вирішили відмовитися від мотоциклетних штурмів через шалені втрати й пересіли на самокати, намагаючись просунутися вперед.

9 липня повідомлялося, що бійці 54 бригади знищили 6 байків росіян, які ті підготували для штурму українських позицій.