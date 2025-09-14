Удар по "Метафракс Кемікалс": українські БПЛА порушили хімічне виробництво в РФ, — джерела

Ударні дрони вразили критично важливе для російського ВПК підприємство хімічної промисловості. Другий за величиною в Росії виробник хімпродукції розташований за 1600 км від кордону з Україною.

Українські ударні дрони 13 вересня атакували провідне російське підприємство з виробництва хімічних сполук у Пермському краї Росії. Про це повідомили джерела Фокусу у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МО).

Удару завдали по критично важливому для російського ВПК підприємству хімічної промисловості і другому за величиною в Росії виробнику хімічної продукції органічного синтезу — ПАТ "Метафракс Кемікалс".

БПЛА пошкодили обладнання для виробництва карбаміду. Підприємство виробляє вибухові речовини: уротропін, метанол, пентрит і карбамід. Завод розташований на відстані 1600 км від українського кордону.

Операцію реалізували Сили безпілотних систем департаменту активних дій ГУР МО.

Удар по "Метафракс Кемікалс": що відомо про підприємство

Підприємство "Метафракс Кемікалс" розташоване в місті Губаха Пермського краю. Це один з найбільших виробників метанолу і його похідних у Росії та Європі. Метанол використовують у виробництві палива, пластику, добрив, синтетичних смол, формаліну та інших компонентів.

Відомо, що за підсумками діяльності за 2024 рік "Метафракс Кемікалс" знизило чистий прибуток у 8,4 раза. Влада Великої Британії в травні поточного року внесла підприємство до списку санкцій через те, що воно працює на оборонний сектор.

Нагадаємо, у ГУР МО повідомляли про складну комбіновану атаку по залізничній логістиці російських військ. Унаслідок спецоперації також ліквідовано двох "росгвардійців".

Бійці ГУР наприкінці червня-початку липня 2025 року підірвали залізничні колії ЗС РФ для доставки зброї та боєприпасів на південний фронт.