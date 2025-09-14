Удар по "Метафракс Кемикалс": украинские БПЛА нарушили химическое производство в РФ, — источники

Ударные дроны поразили критически важное для российского ВПК предприятие химической промышленности. Второй по величине в России производитель химпродукции находится в 1600 км от границы с Украиной.

Украинские ударные дроны 13 сентября атаковали ведущее российское предприятие по производству химических соединений в Пермском крае России. Об этом сообщили источники Фокуса в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО).

Удар нанесли по критически важному для российского ВПК предприятию химической промышленности и второму по величине в России производителю химической продукции органического синтеза — ПАО "Метафракс Кемикалс".

БПЛА повредили оборудование для производства карбамида. Предприятие производит взрывчатые вещества: уротропин, метанол, пентрит и карбамид. Завод расположен на расстоянии 1600 км от украинской границы.

Операцию реализовали Силы беспилотных систем департамента активных действий ГУР МО.

Удар по "Метафракс Кемикалс": что известно о предприятии

Предприятие "Метафракс Кемикалс" находится в городе Губаха Пермского края. Это один из крупнейших производителей метанола и его производных в России и Европе. Метанол задействуется в производстве топлива, пластика, удобрений, синтетических смол, формалина и других компонентов.

Изветсно, что по итогам деятельности за 2024 год "Метафракс Кемикалс" снизило чистую прибыль в 8,4 раза. Власти Великобритании в мае текущего года внесли предприятие в санкционный список из-за того, что оно работает на оборонный сектор.

Напомним, в ГУР МО сообщали о сложной ​​комбинированной атаке по железнодорожной логистике российских войск. В результате спецоперации также ликвидированы двое "росгвардейцев".

Бойцы ГУР в конце июня-начале июля 2025 года взорвали железнодорожные пути ВС РФ для доставки оружия и боеприпасов на южный фронт.