Удари ЗСУ по авіації росіян у Чорнобаївці 2022 року: стало відомо, хто в цьому допоміг

Стало відоме ім'я людини, яка коригувала удари по Чорнобаївці 7 березня 2022 року, коли було знищено 49 гелікоптерів російських окупантів і фактично зупинено російський наступ у напрямку Миколаєва та Одеси. У цьому допоміг 52-річний колишній ізраїльський спецпризначенець Еяль Ісраелі.

Еяль Ісраелі, який зараз служить у розвідувальному підрозділі Корпусу морської піхоти України, одружений з українкою і до повномасштабного вторгнення ЗС РФ 16 років мирно жив у Херсоні, пише The Jerusalem Post.

У 1990-х Еяль Ісраелі був членом спецпідрозділу, мав снайперську підготовку і брав участь у контртерористичних операціях у секторі Газа.

На запитання про службу в 1990-х він уникав конкретики і просто відповідав із кривою посмішкою: "Ви бачили серіал "Фауда" (популярний ізраїльський серіал про антитерористичну діяльність спецпідрозділів Служби безпеки Ізраїлю)? Ну, цим я і займався в Ізраїлі".

Окупація Херсона ЗС РФ — як Ісраелі допомагав СБУ

У перші дні після російського вторгнення 24 лютого 2022 року за власною ініціативою Еяль зголосився допомогти в обороні Херсона і записався до батальйону територіальної оборони. Однак оборона міста завалилася за тиждень після початку повномасштабної війни, батальйон було розформовано, а він повернувся додому.

Російські окупанти в Херсоні Фото: NTB scanpix

Але він зв'язався з СБУ на неокупованій території і запропонував свої вміння та навички.

Ісраелі сформував розвідувально-диверсійну групу і де-факто став лідером антиросійського підпілля в 300-тисячному окупованому Херсоні — під егідою СБУ і за підтримки офіцерів спецслужби, які тримали зв'язок із містом через лінію фронту.

Серед задокументованих СБУ здобутків Еяля та його групи було знищення російських пропагандистських щитів по всьому Херсону та розповсюдження проукраїнських листівок, організація (коштом власних коштів Еяля) постачань продуктів харчування сім'ям українських офіцерів, а також використання рефрижератора для доставки харчів до лікарень та інвалідів.

Визволення Херсона

Використовуючи своє вільне володіння перською мовою, він виявляв іранських військових радників і місця випробувань безпілотників, а також російських офіцерів, які за ними спостерігали, коригуючи українські удари для нанесення ударів по їхніх позиціях.

У вересні 2022 року Еяль також передав розвіддані про представника посольства Ірану Масуда, який вербував іранських студентів для збору інформації про українські військові об'єкти, зокрема в Одесі.

Він розкрив розташування російських штабів, складів і скупчень військ у Херсоні, наводячи по них артилерійський і ракетний вогонь. Були точно вражені десятки цілей, зокрема місця зустрічей місцевих колабораціоністів.

Колишній офіцер СБУ, який його курирував, пізніше заявив, що Еяль надавав так багато розвідувальної інформації про пересування російських військ, що українським силам часом не вистачало боєприпасів і спорядження, щоб відреагувати на все це.

В останні дні перед відходом російських військ із Херсона, 7-8 листопада 2022 року, Еяль особисто знищив п'ять автомобілів із російськими офіцерами, солдатами та водіями, які намагалися втекти. Це було задокументовано СБУ одразу після звільнення міста.

А під час масштабної повені, спричиненої руйнуванням Каховської ГЕС 6 червня 2023 року російськими військами, Еяль знову наразився на ризик, використовуючи свій човен для порятунку українських солдатів і мирних мешканців з-під ворожого вогню.

Підрив Каховської ГЕС росіянами

Еяль розповів, що його зовнішність і знання мов допомагало йому пересуватися Херсоном і уникати підозр.

"Російські солдати прийняли мене за кавказця, бурятські солдати подумали, що я азіат, а коли мене зупинили чеченські кадирівці, я процитував сури з Корану арабською мовою і поїхав далі", — розповів Еяль Ісраелі.

Удари по Чорнобаївці — роль Еяля Ісраелі

Це задокументовано в офіційному звіті співробітників СБУ. На четвертий день окупації російські війська рушили на північ і захід від Херсона, прагнучи захопити Миколаїв, а потім Одесу, ключовий чорноморський порт України, перш ніж українська армія, що відступає, зможе перегрупуватися.

Для підтримки наступу Росія зосередила авіацію та іншу військову техніку на аеродромі Чорнобаївка на околиці Херсона.

Згідно з документом, "7 березня 2022 року Еяль Ісраель за завданням Управління СБУ в Херсонській області брав активну участь у розвідці військової техніки противника на аеродромі поблизу Чорнобаївки... Отримані дані було негайно передано до СБУ, і того самого дня ракетно-артилерійські підрозділи Збройних Сил України здійснили вогневе ураження 49 гелікоптерів, іншої військової техніки та живої сили противника".

Потім точні українські удари по аеродрому Чорнобаївка повторювалися неодноразово.

Еяль Ісраелі коригував удари по Чорнобаївці

Колишній співробітник СБУ, який курирував Еяля 2022 року, так підсумував його роль у Чорнобаївці: "Втрата цих 49 гелікоптерів, звісно, істотно послабила наступальний потенціал росіян".

Виходячи з оціночної вартості одиниці 49 вертольотів у 20 мільйонів доларів США, а також вартості зброї, що зберігається на аеродромі, втрати можуть становити близько мільярда доларів США.

Однак журналіст, який взяв у Еяля Ісраелі інтерв'ю, зазначає, що він не отримав гідної нагороди за свою діяльність. Він досі не отримав громадянство України, бо не володіє українською мовою.

У 2024 році депутат парламенту від Херсона Сергій Козир звернувся до українського уряду з офіційним запитом про визнання Еяля. Однак це не увінчалося успіхом.

Депутат Козир розповів, що виною всьому "війна і бюрократичний процес отримання громадянства". "Еяль Ісраель — людина з яскраво вираженою проукраїнською позицією. Дай Бог, щоб таких людей, як Еяль, було більше", — підкреслив депутат.

Щоб офіційно подати заяву на отримання українського громадянства, Еяль записався в українську армію. У травні 2025 року він пройшов курс "молодого бійця" на базі Корпусу морської піхоти.

"Я роблю і запускаю розвідувальні безпілотники із зірками Давида на крилах під обстрілом на передовій — росіяни бачать це і божеволіють, не в силах зрозуміти, що це і звідки на них летить", — сказав Еяль Ісраелі.

Еяль розробив і випробував акумулятор підвищеної ємності, який потроїв тривалість польоту українських безпілотників, даючи їм змогу перебувати в повітрі понад три години замість однієї.

Сьогодні Еяль продовжує брати участь у спільних бойових операціях із Корпусом морської піхоти України та СБУ.

Російські погрози та смерть Івана Воронича

Еяль розповів, що почав отримувати погрози на свій телефон. Вони були написані чистим івритом і надходили з ізраїльських, російських і українських номерів. Літня мати Еяля, яка проживає в Ізраїлі, також зазнала нападок: їй телефонували з погрозами російською мовою.

"Судячи з текстів, росіяни цінують мої заслуги більше, ніж українці", — пожартував Еяль.

Своє рішення відкрито розповісти про свою роль у війні він пояснив так: "Який сенс щось приховувати, якщо в росіян уже є всі подробиці?"

Ще одним приводом для його відвертості є смерть його друга і командира полковника СБУ Івана Воронича, якого застрелили біля його будинку в Києві 10 липня 2025 року. Вороніч, керівник спецоперацій СБУ, курирував роботу Еяля під час окупації Херсона. І надіслав йому голосове повідомлення незадовго до смерті.

"Якби я був того дня в Києві, я б урятував Івана", — каже Ісраелі.

Він каже, що, скоріше за все, не повернеться до Ізраїлю: "Хоча я трохи злюся на Україну, я люблю її", — сказав він.

Єдиний "сувенір", який він залишив на знак подяки від СБУ, крім грамоти, це кинджал, подарований Еялю генералом СБУ. На клинку зображена зірка Давида поруч з українським тризубом і гравіюванням "Я належу Воїну. Еяль Ісраель, захисник Херсона".

