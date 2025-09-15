Удары ВСУ по авиации россиян в Чернобаевке 2022 года: стало известно, кто в этом помог

Стало известно имя человека, корректировавшего удары по Чернобаевке 7 марта 2022 года, когда были уничтожены 49 вертолетов российских оккупантов и фактически остановлено российское наступление в направлении Николаева и Одессы. В этом помог 52-летний бывший израильский спецназовец Эяль Исраэли.

Related video

Эяль Исраэли, который сейчас служит в разведывательном подразделении Корпуса морской пехоты Украины, женат на украинке и до полномасштабного вторжения ВС РФ 16 лет мирно жил в Херсоне, пишет The Jerusalem Post.

В 1990-х Эяль Исраэли был членом спецподразделения, имел снайперскую подготовку и участвовал в контртеррористических операциях в секторе Газа.

На вопросы о службе в 1990-х он избегал конкретики и просто отвечал с кривой улыбкой: "Вы видели сериал "Фауда" (популярный израильский сериал о антитеррористической деятельности спецподразделений Службы безопасности Израиля)? Ну, этим я и занимался в Израиле".

Оккупация Херсона ВС РФ — как Исраэли помогал СБУ

В первые дни после российского вторжения 24 февраля 2022 года по собственной инициативе Эяль вызвался помочь в обороне Херсона и записался в батальон территориальной обороны. Однако оборона города рухнула через неделю после начала полномасштабной войны, батальон был расформирован, а он вернулся домой.

Российские оккупанты в Херсоне Фото: NTB scanpix

Но он связался с СБУ на неоккупированной территории и предложил свои умения и навыки.

Исраэли сформировал разведывательно-диверсионную группу и де-факто стал лидером антироссийского подполья в 300-тысячном оккупированном Херсоне — под эгидой СБУ и при поддержке офицеров спецслужбы, которые держали связь с городом через линию фронта.

Среди задокументированных СБУ достижений Эяля и его группы было уничтожение российских пропагандистских щитов по всему Херсону и распространение проукраинских листовок, организация (за счет собственных средств Эяля) поставок продуктов питания семьям украинских офицеров, а также использование рефрижератора для доставки продовольствия в больницы и к инвалидам.

Освобождение Херсона

Используя свое свободное владение персидским языком, он выявлял иранских военных советников и места испытаний беспилотников, а также российских офицеров, которые за ними наблюдали, корректируя украинские удары для нанесения ударов по их позициям.

В сентябре 2022 года Эяль также передал разведданные о представителе посольства Ирана Масуде, который вербовал иранских студентов для сбора информации об украинских военных объектах, в том числе в Одессе.

Он раскрыл расположение российских штабов, складов и скоплений войск в Херсоне, наводя по ним артиллерийский и ракетный огонь. Были точно поражены десятки целей, в том числе места встреч местных коллаборационистов.

Бывший офицер СБУ, который его курировал, позже заявил, что Эяль предоставлял так много разведывательной информации о передвижениях российских войск, что украинским силам порой не хватало боеприпасов и снаряжения, чтобы отреагировать на все это.

В последние дни перед отходом российских войск из Херсона, 7–8 ноября 2022 года, Эяль лично уничтожил пять автомобилей с российскими офицерами, солдатами и водителями, пытавшимися скрыться. Это было задокументировано СБУ сразу после освобождения города.

А во время масштабного наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС 6 июня 2023 года российскими войсками, Эяль снова подверг себя риску, используя свою лодку для спасения украинских солдат и мирных жителей из-под вражеского огня.

Подрыв Каховской ГЭС россиянами

Эяль рассказал, что его внешность и знание языков помогало ему передвигаться по Херсону и избегать подозрений.

"Российские солдаты приняли меня за кавказца, бурятские солдаты подумали, что я азиат, а когда меня остановили чеченские кадыровцы, я процитировал суры из Корана на арабском языке и поехал дальше", — рассказал Эяль Исраэли.

Удары по Чернобаевке – роль Эяля Исраэли

Это задокументировано в официальном отчете сотрудников СБУ. На четвертый день оккупации российские войска двинулись на север и запад от Херсона, стремясь захватить Николаев, а затем Одессу, ключевой черноморский порт Украины, прежде чем отступающая украинская армия сможет перегруппироваться.

Для поддержки наступления Россия сосредоточила авиацию и другую военную технику на аэродроме Чернобаевка на окраине Херсона.

Согласно документу, "7 марта 2022 года Эяль Исраэль по заданию Управления СБУ в Херсонской области принимал активное участие в разведке военной техники противника на аэродроме вблизи Чернобаевки… Полученные данные были немедленно переданы в СБУ, и в тот же день ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных Сил Украины осуществили огневое поражение 49 вертолетов, другой военной техники и живой силы противника".

Затем точные украинские удары по аэродрому Чернобаевка повторялись неоднократно.

Эяль Исраэли корректировал удары по Чернобаевке

Бывший сотрудник СБУ, курировавший Эяля в 2022 году, так подытожил его роль в Чернобаевке: "Потеря этих 49 вертолетов, конечно, существенно ослабила наступательный потенциал россиян".

Исходя из оценочной стоимости единицы 49 вертолетов в 20 миллионов долларов США, а также стоимости хранящегося на аэродроме оружия, потери могут составить около миллиарда долларов США.

Однако журналист, который взял у Эяля Исраэли интервью, отмечает, что он не получил достойной награды за свою деятельность. Он до сих пор не получил гражданство Украины, так как не владеет украинским языком.

В 2024 году депутат парламента от Херсона Сергей Козырь обратился в украинское правительство с официальным запросом о признании Эяля. Однако это не увенчалось успехом.

Депутат Козырь рассказал, что виной всему "война и бюрократический процесс получения гражданства". "Эяль Исраэль — человек с ярко выраженной проукраинской позицией. Дай Бог, чтобы таких людей, как Эяль, было больше", — подчеркнул депутат.

Чтобы официально подать заявление на получение украинского гражданства, Эяль записался в украинскую армию. В мае 2025 года он прошел курс "молодого бойца" на базе Корпуса морской пехоты.

"Я делаю и запускаю разведывательные беспилотники со звездами Давида на крыльях под обстрелом на передовой — русские видят это и сходят с ума, не в силах понять, что это и откуда на них летит", — сказал Эяль Исраэли.

Эяль разработал и испытал аккумулятор повышенной емкости, который утроил продолжительность полета украинских беспилотников, позволяя им находиться в воздухе более трех часов вместо одного.

Сегодня Эяль продолжает принимать участие в совместных боевых операциях с Корпусом морской пехоты Украины и СБУ.

Российские угрозы и смерть Ивана Воронича

Эяль рассказал, что начал получать угрозы на свой телефон. Они были написаны на чистом иврите и приходили с израильских, российских и украинских номеров. Пожилая мать Эяля, проживающая в Израиле, также подверглась нападкам: ей звонили с угрозами на русском языке.

"Судя по текстам, россияне ценят мои заслуги больше, чем украинцы", — пошутил Эяль.

Свое решение открыто рассказать о своей роли в войне он объяснил так: "Какой смысл что-либо скрывать, если у россиян уже есть все подробности?"

Еще одним поводом для его откровенности является смерть его друга и командира полковника СБУ Ивана Воронича, которого застрелили возле его дома в Киеве 10 июля 2025 года. Воронич, руководитель спецопераций СБУ, курировал работу Эяля во время оккупации Херсона. И отправил ему голосовое сообщение незадолго до смерти.

"Если бы я был в тот день в Киеве, я бы спас Ивана", — говорит Исраэли.

Он говорит, что, скорей всего, не вернется в Израиль: "Хотя я немного злюсь на Украину, я люблю ее", — сказал он.

Единственный "сувенир", который он оставил в знак благодарности от СБУ, помимо грамоты, это кинжал, подаренный Эялю генералом СБУ. На клинке изображена звезда Давида рядом с украинским трезубцем и гравировкой "Я принадлежу Воину. Эяль Исраэль, защитник Херсона".

