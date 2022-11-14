"Подлет", "Житель" и "Зоопарк": какую редкую технику ВС РФ потеряли в Чернобаевке (видео)

За время оккупации Чернобаевки, ВСУ не раз наносили удары по оккупантам на аэродроме. После освобождения стало известно, что атаки уничтожали редкие российские станции РЭБ и РЛС.

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После отхода ВС РФ на левый берег Днепра, в сети опубликовали ряд роликов брошенной и уничтоженной техники ВС РФ. Среди них дорогостоящие образцы станций РЛС и РЭБ. Об этом сообщает Defense Express.

На аэродроме в Чернобаевке ВС РФ обустроили полноценную базу, на которой остались образцы ценной военной техники. На одном из видео запечатлены сразу три таких образца:

станция радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель"

контрбатарейный радар "Зоопарк"

станция РЛС 8Я6-К1 "Подлет"

[ + – ] Станция РЛС "Подлет"

Как отмечают авторы, "Подлет" — это целеуказатель для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Это уже второй радар, который был уничтожен силами ВСУ на Херсонском направлении. Впервые ее уничтожил в Новой Каховке. Однако она все еще представляет собой ценность для исследования деталей радара.

Также на видео виден грузовик с баллонами неизвестного происхождения.

[ + – ] Баллоны неизвестного происхождения

Также по неизвестной причине российские войска зачем-то разместили угловые отражатели. Их размещение на мостах можно объяснить желанием отразить противокорабельные ракеты от цели, в случае с аэродромом они выполняют непонятную миссию.

[ + – ] Угловые отражатели на аэродроме в Чернобаевке

Напомним, на Чернобаевке ВС РФ потеряли десятки единиц техники, которую уничтожили украинские военные. Также сообщалось, что ВСУ вернули себе вертолет Ми-9 и Ми-24 на базе в Чернобаевке.