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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в Херсонской области Украина деоккупировала Херсон

"Подлет", "Житель" и "Зоопарк": какую редкую технику ВС РФ потеряли в Чернобаевке (видео)

российская станция рэб
РЭБ "Зоопарк" уничтожен ударом ВСУ

За время оккупации Чернобаевки, ВСУ не раз наносили удары по оккупантам на аэродроме. После освобождения стало известно, что атаки уничтожали редкие российские станции РЭБ и РЛС.

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После отхода ВС РФ на левый берег Днепра, в сети опубликовали ряд роликов брошенной и уничтоженной техники ВС РФ. Среди них дорогостоящие образцы станций РЛС и РЭБ. Об этом сообщает Defense Express.

На аэродроме в Чернобаевке ВС РФ обустроили полноценную базу, на которой остались образцы ценной военной техники. На одном из видео запечатлены сразу три таких образца:

  • станция радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель"
  • контрбатарейный радар "Зоопарк"
  • станция РЛС 8Я6-К1 "Подлет"
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Станция РЛС "Подлет"

Как отмечают авторы, "Подлет" — это целеуказатель для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Это уже второй радар, который был уничтожен силами ВСУ на Херсонском направлении. Впервые ее уничтожил в Новой Каховке. Однако она все еще представляет собой ценность для исследования деталей радара.

Также на видео виден грузовик с баллонами неизвестного происхождения.

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Баллоны неизвестного происхождения

Также по неизвестной причине российские войска зачем-то разместили угловые отражатели. Их размещение на мостах можно объяснить желанием отразить противокорабельные ракеты от цели, в случае с аэродромом они выполняют непонятную миссию.

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Угловые отражатели на аэродроме в Чернобаевке

Напомним, на Чернобаевке ВС РФ потеряли десятки единиц техники, которую уничтожили украинские военные. Также сообщалось, что ВСУ вернули себе вертолет Ми-9 и Ми-24 на базе в Чернобаевке.