"Подлет", "Житель" и "Зоопарк": какую редкую технику ВС РФ потеряли в Чернобаевке (видео)
За время оккупации Чернобаевки, ВСУ не раз наносили удары по оккупантам на аэродроме. После освобождения стало известно, что атаки уничтожали редкие российские станции РЭБ и РЛС.
После отхода ВС РФ на левый берег Днепра, в сети опубликовали ряд роликов брошенной и уничтоженной техники ВС РФ. Среди них дорогостоящие образцы станций РЛС и РЭБ. Об этом сообщает Defense Express.
На аэродроме в Чернобаевке ВС РФ обустроили полноценную базу, на которой остались образцы ценной военной техники. На одном из видео запечатлены сразу три таких образца:
- станция радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель"
- контрбатарейный радар "Зоопарк"
- станция РЛС 8Я6-К1 "Подлет"
Как отмечают авторы, "Подлет" — это целеуказатель для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Это уже второй радар, который был уничтожен силами ВСУ на Херсонском направлении. Впервые ее уничтожил в Новой Каховке. Однако она все еще представляет собой ценность для исследования деталей радара.
Также на видео виден грузовик с баллонами неизвестного происхождения.
Также по неизвестной причине российские войска зачем-то разместили угловые отражатели. Их размещение на мостах можно объяснить желанием отразить противокорабельные ракеты от цели, в случае с аэродромом они выполняют непонятную миссию.
Напомним, на Чернобаевке ВС РФ потеряли десятки единиц техники, которую уничтожили украинские военные. Также сообщалось, что ВСУ вернули себе вертолет Ми-9 и Ми-24 на базе в Чернобаевке.