Десятки единиц техники ВС РФ: как выглядит аэродром Чернобаевки после освобождения (видео)

На объекте россияне обустроили свою военную базу, однако она была полностью уничтожена Вооруженными силами Украины.

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Международный аэропорт "Херсон" в деоккупированной Чернобаевке Херсонской области стал кладбищем для российской военной техники. На объекте россияне обустроили свою военную базу, однако она была полностью уничтожена Вооруженными силами Украины. Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

В ведомстве опубликовали видео одного из бойцов украинской армии после освобождения аэропорта 11 ноября. На нем видно остатки российской военной техники после многочисленных ударов ВСУ.

Кроме того, сообщается, что именно здесь был полностью уничтожен штаб 20-й мотострелковой дивизии ВС РФ вместе с командиром.

Журналист Юрий Бутусов показал кадры аэродрома в Чернобаевке с высоты. На них видно многочисленные остатки разбитого вооружения российской армии, в частности, танки, БТР, грузовые машины.

Отметим, что после оккупации Чернобаевка стала известной из-за того, что на аэродроме российские оккупанты постоянно устанавливали свою технику, а ВСУ ее уничтожали. За все время оккупации украинская армия нанесла десятки ударов.

Напомним, 11 ноября украинские военные освободили Чернобаевку. Местные жители встретили их с флагами Украины и национальным гимном.

12 ноября стало известно, что ВСУ вернули себе вертолет Ми-8, который российские войска захватили в начале вторжения. Предполагается, что при отступлении российские войска бросили технику на аэродроме в Чернобаевке.