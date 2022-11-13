Десятки одиниць техніки ЗС РФ: як виглядає аеродром Чорнобаївки після звільнення (відео)

На об'єкті росіяни облаштували свою військову базу, проте її повністю знищили Збройні сили України.

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Міжнародний аеропорт "Херсон" у деокупованій Чорнобаївці Херсонської області став цвинтарем для російської військової техніки. На об'єкті росіяни облаштували свою військову базу, проте її повністю знищили Збройні сили України. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій.

У відомстві опублікували відео одного із бійців української армії після звільнення аеропорту 11 листопада. На ньому видно залишки російської військової техніки після численних ударів ЗСУ.

Крім того, повідомляється, що саме тут було повністю знищено штаб 20-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ разом із командиром.

Журналіст Юрій Бутусов показав кадри аеродрому у Чорнобаївці з висоти. Там видно численні залишки розбитого озброєння російської армії, зокрема, танки, БТР, вантажні машини.

Зазначимо, що після окупації Чорнобаївка стала відомою через те, що на аеродромі російські окупанти постійно встановлювали свою техніку, а ЗСУ її знищували. За весь час окупації українська армія завдала десятків ударів.

Нагадаємо, 11 листопада українські військові звільнили Чорнобаївку. Місцеві жителі зустріли їх із прапорами України та національним гімном.

12 листопада стало відомо, що ЗСУ повернули собі гелікоптер Мі-8, який російські війська захопили на початку вторгнення. Вважається, що під час відступу російські війська кинули техніку на аеродромі в Чорнобаївці.