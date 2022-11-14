"Підліт", "Житель" та "Зоопарк": яку рідкісну техніку ЗС РФ втратили в Чорнобаївці (відео)

За час окупації Чорнобаївки ЗСУ не раз завдавали ударів по окупантах на аеродромі. Після визволення стало відомо, що атаки знищували рідкісні російські станції РЕБ та РЛС.

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Після відходу ЗС РФ на лівий берег Дніпра, в мережі опублікували низку роликів кинутої та знищеної техніки ЗС РФ. Серед них дорогі зразки станцій РЛС та РЕБ. Про це повідомляє Defense Express.

На аеродромі в Чорнобаївці ЗС РФ облаштували повноцінну базу, де залишилися зразки цінної військової техніки. На одному з відео показано одразу три такі зразки:

станція радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель"

контрбатарейний радар "Зоопарк"

станція РЛС 8Я6-К1 "Підліт"

[ + – ] Станція РЛС "Підліт"

Як зазначають автори, "Підліт" — це цілевказівник для російських зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Це вже другий радар, який знищено силами ЗСУ на Херсонщині. Вперше її знищили у Новій Каховці. Однак вона все ще є цінністю для дослідження деталей радара.

Також на відео видно вантажівку з балонами невідомого походження.

[ + – ] Балони невідомого походження

Також із невідомої причини російські війська навіщось розмістили кутові відбивачі. Їхнє розміщення на мостах можна пояснити бажанням відбити протикорабельні ракети від цілі, у випадку з аеродромом вони виконують незрозумілу місію.

[ + – ] Кутові відбивачі на аеродромі в Чорнобаївці

Нагадаємо, на Чорнобаївці ЗС РФ втратили десятки одиниць техніки, яку знищили українські військові. Також повідомлялося, що ЗСУ повернули собі гелікоптер Мі-9 та Мі-24 на базі в Чорнобаївці.