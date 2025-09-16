Сербський БТР-80А перевершив техніку РФ і українські бронемашини: деталі модернізації (фото)

Сербія почала масштабну модернізацію бронетранспортерів БТР-80А, які мали посередні характеристики. У підсумку, на думку експертів, у сербських інженерів вийшла машина, яка не тільки стала нарівні конкурувати з російськими БТР-82А та українськими БТР-3ДА, а й у чомусь перевершувати їх.

Сербські бронетранспортери отримали низку рішень, що істотно підвищують їхній бойовий потенціал. Детальніше про це розповіли оглядачі Defense Express.

Одним із ключових напрямків модернізації стало посилення бронезахисту. На корпус встановлено додаткові бронеплити, здатні витримувати попадання 12,7-мм боєприпасів. Якість установки досить висока, що мінімізує вразливі зони та забезпечує машині сучасний вигляд.

Це значна перевага порівняно з російськими БТР-82А, які зберегли базовий рівень захисту радянської машини й залишаються вразливими навіть для великокаліберних кулеметів.

Також модернізований БТР-80А отримав кожух для ствола гармати 2А72 і гідростабілізацію, що повинно поліпшити точність стрільби. А ось російські БТР-82А традиційно страждають від низької точності 30-мм гармати при стрільбі на ходу.

Зображення модернізованого БТР-80А Фото: Відкриті джерела

Наразі у відкритому доступі немає відео фінальної версії модернізації, однак навіть проміжні кадри показують помітне зниження вібрації стовбура порівняно з оригіналом.

Машину обладнано цифровою системою управління вогнем (СУВ) з денними і нічними прицілами, а також додатковими камерами для поліпшення огляду. Для зв'язку встановлено сучасні цифрові радіостанції, а для комфорту екіпажу — кондиціонер. У перспективі планується інтеграція засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії дронам.

Таким чином оновлений БТР-80А за рівнем захисту і ситуаційної обізнаності перевершує російський БТР-82А, залишаючись водночас дешевшим за повноцінну БМП. Ба більше, сербська версія в деяких аспектах може конкурувати з українськими БТР-3Е і БТР-3ДА, особливо за рівнем оснащення електронікою. Водночас точність знаряддя і компонування машини з бічними дверима, як і раніше, залишаються слабкими місцями.

Російський БТР-82А Фото: Відкриті джерела

"Модернізація виглядає дійсно добре, якщо відповідно реалізовані всі заявлені покращення. Наразі відомо, що після проведення робіт машини увійдуть до складу бронетанкового розвідувального батальйону зі штаб-квартирою в Ніші, який вже оперує російськими БРДМ-2МС", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, ще 2022 року бійці Нацгвардії України використовували в боях рідкісні бронемашини БТР-3Е з бойовим модулем "Штурм-М". Як озброєння були інтегровані 30-мм гармата, автоматичний гранатомет, кулемет і дві пускові для ПТРК "Бар'єр".