Сербский БТР-80А превзошел технику РФ и украинские бронемашины: детали модернизации (фото)

Сербия начала масштабную модернизацию бронетранспортеров БТР-80А, которые имели посредственные характеристики. В итоге, по мнению экспертов, у сербских инженеров получилась машина, которая не только стала наравне конкурировать с российскими БТР-82А и украинскими БТР-3ДА, но и в чем-то превосходить их.

Сербские бронетранспортеры получили ряд решений, существенно повышающий их боевой потенциал. Детальнее об этом рассказали обозреватели Defense Express.

Одним из ключевых направлений модернизации стало усиление бронезащиты. На корпус установлены дополнительные бронеплиты, способные выдерживать попадания 12,7-мм боеприпасов. Качество установки достаточно высокое, что минимизирует уязвимые зоны и обеспечивает машине современный вид.

Это значительное преимущество по сравнению с российскими БТР-82А, которые сохранили базовый уровень защиты советской машины и остаются уязвимыми даже для крупнокалиберных пулеметов.

Также модернизированный БТР-80А получил кожух для ствола пушки 2А72 и гидростабилизацию, что должно улучшить точность стрельбы. А вот российские БТР-82А традиционно страдают от низкой точности 30-мм орудия при стрельбе на ходу.

Изображение модернизированного БТР-80А Фото: Открытые источники

Пока в открытом доступе нет видео финальной версии модернизации, однако даже промежуточные кадры показывают заметное снижение вибрации ствола по сравнению с оригиналом.

Машина оборудована цифровой системой управления огнем (СУО) с дневными и ночными прицелами, а также дополнительными камерами для улучшения обзора. Для связи установлены современные цифровые радиостанции, а для комфорта экипажа — кондиционер. В перспективе планируется интеграция средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия дронам.

Таким образом обновленный БТР-80А по уровню защиты и ситуационной осведомленности превосходит российский БТР-82А, оставаясь при этом дешевле полноценной БМП. Более того сербская версия в некоторых аспектах может конкурировать с украинскими БТР-3Е и БТР-3ДА, особенно по уровню оснащения электроникой. В то же время, точность орудия и компоновка машины с боковой дверью по-прежнему остаются слабыми местами.

Российский БТР-82А Фото: Открытые источники

"В итоге модернизация выглядит действительно хорошо, если соответственно реализованы все заявленные улучшения. Пока известно, что после проведения работ машины войдут в состав бронетанкового разведывательного батальона со штаб-квартирой в Нише, который уже оперирует российскими БРДМ-2МС", — подытожили аналитики.

Напомним, еще в 2022 году бойцы Нацгвардии Украины использовали в боях редкие бронемашины БТР-3Е с боевым модулем "Штурм-М". В качестве вооружения были интегрированы 30-мм пушка, автоматический гранатомет, пулемет и две пусковых для ПТРК "Барьер".