Американський далекобій: США створюють нові снаряди для M777 з дальністю до 40 км

Армія США запустила програму Next Generation Rocket Assisted Projectile (NGRAP), мета якої — збільшити дальність стрільби 155-мм артилерійських систем зі стволом довжиною 39 калібрів, таких як буксирована гаубиця M777 і самохідна установка M109, до 40 км.

Згідно із заявкою Командування армії США в Нью-Джерсі, новий артилерійський боєприпас має бути сумісний з наявними детонаторами і зарядами. Вимоги передбачають дальність щонайменше 40 км у некерованому режимі і 36 км у керованому.

"Пропонований снаряд має ефективно вражати особовий склад і легкі матеріальні цілі, включно з радіолокаційними, протиповітряними та артилерійськими системами", — йдеться в повідомленні.

Американські військові вимагають від підрядників надати низку технічних і виробничих даних, включно з підтвердженням можливостей, описом шляху розробки, випробувань і кваліфікації.

Гаубиця М777 веде вогонь Фото: BAE Systems

Сьогодні M777 і M109 здатні вражати цілі на відстані близько 30 км з використанням стандартних активно-реактивних боєприпасів. Збільшити дальність до 40 км дає змогу високоточний снаряд M982 Excalibur, але він дорогий і вразливий до впливу РЕБ. Тому Пентагон шукає більш масове і дешеве рішення.

Коментуючи ініціативу американської армії, аналітики Defense Express зазначили, що хоча на озброєнні США поки що немає гармат із довжиною ствола 52 калібру, як в української САУ 2С22 "Богдана" або німецької PzH 2000, у вимогах до NGRAP зазначено і цю категорію артсистем. Для них заявлена дальність має становити до 55 км у некерованому режимі і 48 км — у керованому. Це може бути актуально для перспективних колісних САУ або модернізованого проєкту M109-52.

Перші дослідні зразки NGRAP мають з'явитися вже у 2027 фінансовому році, а повне прийняття на озброєння очікується до 2030 року. Важливий акцент зроблено на застосуванні технологій високого ступеня готовності, що дасть змогу прискорити процес без великих доробок.

За попередніми розрахунками, виробництво NGRAP становитиме від 500 до 15 000 одиниць на рік — цифра залежатиме від обраного варіанта боєприпасу і його вартості. Для порівняння: випуск високоточних M982 Excalibur перевищує 14 000 одиниць на рік. Якщо NGRAP виявиться масовим і дешевим, виробництво має бути значно вищим.

"Україні було б цікаво теж поглянути на проєкт, але варто звернути увагу як на ціну з можливостями постачання, так і на дипломатичні відносини зі США", — наголосили експерти.

Раніше повідомлялося, що Китай заявив про успішне випробування нових 155-мм снарядів Tianyan, до яких прикріплені розвідувальні безпілотники, здатні відділятися в повітрі. Під час тестів з'ясувалося, що дрони витримують силу запуску, яка в 3000 разів перевищує їхню власну вагу.