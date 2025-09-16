Американский дальнобой: США создают новые снаряды для M777 с дальностью до 40 км

Армия США запустила программу Next Generation Rocket Assisted Projectile (NGRAP), цель которой — увеличить дальность стрельбы 155-мм артиллерийских систем со стволом длиной 39 калибров, таких как буксируемая гаубица M777 и самоходная установка M109, до 40 км.

Согласно заявке Командования армии США в Нью-Джерси, новый артиллерийский боеприпас должен быть совместим с существующими взрывателями и зарядами. Требования предусматривают дальность не менее 40 км в неуправляемом режиме и 36 км в управляемом.

"Предлагаемый снаряд должен эффективно поражать личный состав и легкие материальные цели, включая радиолокационные, противовоздушные и артиллерийские системы", — говорится в сообщении.

Американские военные требуют от подрядчиков предоставить ряд технических и производственных данных, включая подтверждение возможностей, описание пути разработки, испытаний и квалификации.

Гаубица М777 ведет огонь Фото: BAE Systems

Сегодня M777 и M109 способны поражать цели на расстоянии около 30 км с использованием стандартных активно-реактивных боеприпасов. Увеличить дальность до 40 км позволяет высокоточный снаряд M982 Excalibur, но он дорог и уязвим к воздействию РЭБ. Поэтому Пентагон ищет более массовое и дешевое решение.

Комментируя инициативу американской армии аналитики Defense Express отметили, что хотя на вооружении США пока нет орудий с длиной ствола 52 калибра, как у украинской САУ 2С22 "Богдана" или немецкой PzH 2000, в требованиях к NGRAP указана и эта категория артсистем. Для них заявленная дальность должна составлять до 55 км в неуправляемом режиме и 48 км — в управляемом. Это может быть актуально для перспективных колесных САУ или модернизированного проекта M109-52.

Первые опытные образцы NGRAP должны появиться уже в 2027 финансовом году, а полное принятие на вооружение ожидается к 2030 году. Важный акцент сделан на применении технологий высокой степени готовности, что позволит ускорить процесс без крупных доработок.

По предварительным расчетам, производство NGRAP составит от 500 до 15 000 единиц в год — цифра будет зависеть от выбранного варианта боеприпаса и его стоимости. Для сравнения: выпуск высокоточных M982 Excalibur превышает 14 000 единиц в год. Если NGRAP окажется массовым и дешевым, производство должно быть значительно выше.

"Украине было бы интересно тоже взглянуть на проект, но стоит обратить внимание как на цену с возможностями поставки, так и на дипломатические отношения с США", — подчеркнули эксперты.

Ранее сообщалось, что Китай заявил об успешном испытании новых 155-мм снарядов Tianyan, к которым прикреплены разведывательные беспилотники, способные отделяться в воздухе. В ходе тестов выяснилось, что дроны выдерживают силу запуска, которая в 3000 раз превышает их собственный вес.