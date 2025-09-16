Перейняли досвід ЗСУ: ЗС РФ почали використовувати літаки Як-52 для боротьби з БПЛА (відео)

Збройні сили РФ почали застосовувати спортивно-тренувальні літаки Як-52 для перехоплення українських безпілотників. У мережі з'явилися кадри, де стрілець із гвинтівкою сідає в кабіну для полювання на БПЛА — таке рішення повністю скопійовано в українських військових.

Відповідні кадри з'явилися 15 вересня у профільних російських Telegram-каналах. Фактично йдеться про адаптацію противником українських технологій і тактики, що свідчить про їхню ефективність.

Фахівці зазначають, що для успішної реалізації рішення потрібна чітка координація дій та інформація про цілі в повітряному просторі в реальному часі. При цьому самі ж російські блогери визнають, що на прикладі подій з обстрілами системами ППО навіть своїх гелікоптерів, такий літак може стати їхньою жертвою.

Чому ППО РФ використовує Як-52 проти дронів

На думку оглядачів Defense Express, копіювання українських рішень стало звичайним явищем для російської армії за час повномасштабної війни. І історія з легкими літаками не стала винятком. Наприклад, в Україні практика використання Як-52 для полювання на розвідувальні дрони — "Орлани" і Zala — відома ще з 2022 року. Відтоді такі місії стали рідкістю на тлі появи спеціалізованих зенітних дронів.

Це перші зафіксовані кадри такого застосування, хоча повідомлення про пошук росіянами легких літаків для протиповітряної оборони з'являлися ще 2024 року. Тоді ж обговорювалися плани оснащення таких машин радіолокаційними станціями та засобами РЕБ, але їхня реалізація викликає сумніви.

Ворог перехоплює ідеї. Чому Росія, а не Україна перетворила Як-52 на зброю проти дронів

У цьому контексті експерти ставлять логічне запитання, навіщо застосовувати навчальні літаки, якщо у РФ є велика кількість ЗРК і бойових літаків? Відповідь криється в масштабі країни та нестачі комплексів для прикриття всієї території. Багато систем зосереджені навколо Москви, стратегічних об'єктів і фронту, залишаючи уразливими тилові райони.

Крім того, низьколітаючі та малошвидкісні БПЛА часто важко засікти радіолокаційними засобами й перехопити за допомогою ЗРК. Тому залучення бойових літаків і гелікоптерів для їхнього знищення економічно і тактично не завжди виправдане, що робить Як-52 дешевшим і доступнішим рішенням.

На закінчення аналітики зазначили, що зараз використання Як-52 виглядає як ініціативний захід, можливо, на добровільних засадах. Однак український досвід показує, що за системної організації такі літаки можна інтегрувати в структуру армійської авіації або навіть ПКС РФ.

Раніше повідомлялося, що конструкторське бюро імені Яковлєва має намір модернізувати навчально-тренувальний літак Як-52 у новий варіант Як-52Б2, призначений для боротьби з дронами. На думку фахівців, перевага цієї машини полягає в її маневреності та здатності ефективно діяти на малих висотах і швидкостях.