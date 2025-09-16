Переняли опыт ВСУ: ВС РФ начали использовать самолеты Як-52 для борьбы с БПЛА (видео)

Вооруженные силы РФ начали применять спортивно-тренировочные самолеты Як-52 для перехвата украинских беспилотников. В сети появились кадры, где стрелок с винтовкой садится в кабину для охоты на БПЛА — такое решение полностью скопировано у украинских военных.

Соответствующие кадры появились 15 сентября в профильных российских Telegram-каналах. Фактически речь идет об адаптации противником украинских технологий и тактики, что свидетельствует об их эффективности.

Специалисты отмечают, что для успешной реализации решения нужна четкая координация действий и информация о целях в воздушном пространстве в реальном времени. При этом сами же российские блогеры признают, что на примере событий с обстрелами системами ПВО даже своих вертолетов, такой самолет может стать их жертвой.

Почему ПВО РФ использует Як-52 против дронов

По мнению обозревателей Defense Express, копирование украинских решений стало обычным явлением для российской армии за время полномасштабной войны. И история с легкими самолетами не стала исключением. К примеру, в Украине практика использования Як-52 для охоты на разведывательные дроны — «Орланы» и Zala — известна еще с 2022 года. С тех пор такие миссии стали редкостью на фоне появления специализированных зенитных дронов.

Это первые зафиксированные кадры такого применения, хотя сообщения о поиске россиянами легких самолетов для противовоздушной обороны появлялись еще в 2024 году. Тогда же обсуждались планы оснащения таких машин радиолокационными станциями и средствами РЭБ, но их реализация вызывает сомнения.

В данном контексте эксперты задают логичный вопрос, зачем применять учебные самолеты, если у РФ имеется большое количество ЗРК и боевых самолетов? Ответ кроется в масштабе страны и нехватке комплексов для прикрытия всей территории. Многие системы сосредоточены вокруг Москвы, стратегических объектов и фронта, оставляя уязвимыми тыловые районы.

Кроме того, низколетящие и малоскоростные БПЛА часто трудно засечь радиолокационными средствами и перехватить с помощью ЗРК. Поэтому привлечение боевых самолетов и вертолетов для их уничтожения экономически и тактически не всегда оправдано, что делает Як-52 более дешевым и доступным решением.

В заключение аналитики отметили, что сейчас использование Як-52 выглядит как инициативная мера, возможно, на добровольных началах. Однако украинский опыт показывает, что при системной организации такие самолеты можно интегрировать в структуру армейской авиации или даже ВКС РФ.

Ранее сообщалось, что конструкторское бюро имени Яковлева намерено модернизировать учебно-тренировочный самолет Як-52 в новый вариант Як-52Б2, предназначенный для борьбы с дронами. По мнению специалистов, преимущество данной машины заключается в его маневренности и способности эффективно действовать на малых высотах и скоростях.