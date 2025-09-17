Стара проблема в новій формі: морські дрони витісняють великий військовий флот, — CSIS

Використання морських дронів у війні Росії проти України стало поворотним моментом у сучасній морській війні. Згідно з новим звітом CSIS, поява безпілотних надводних суден (USV) і підводних апаратів (UUV) створює для флотів "стару проблему в новій формі" — загрозу атаки по кораблях на якірних стоянках, що не спостерігалося з часів Другої світової війни.

З початку повномасштабного вторгнення Україна неодноразово застосовувала морські дрони проти Чорноморського флоту РФ, пише портал CSIS. Ці атаки призвели до пошкодження і потоплення низки кораблів, включно з великими десантними та патрульними суднами, а також до вимушеного відходу російських кораблів із Севастополя і скорочення їхньої активності в західній частині Чорного моря.

Дії морських дронів ЗСУ фактично "замкнули" значну частину російського флоту в портах і змусили Москву зміцнювати оборону баз, розгортати противодронні мережі, посилювати охорону рейдів і активізувати патрулювання. Експерти зазначають, що саме українські морські дрони вперше показали масштабну ефективність такої зброї проти великого флоту у XXI столітті.

Український надводний дрон Sea Baby Фото: СБУ

Уразливість флотів у портах

Старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан підкреслює, що застосування морських надводних і підводних дронів створює нові загрози для військово-морських сил у всьому світі, особливо коли кораблі розгорнуті в одному місці та перебувають на стоянках.

"Найбільша вразливість військово-морського флоту спостерігається в порту, коли кораблі перебувають у нерухомому стані протягом тривалого часу, і противник може завдати удару з мінімальними ризиками", — зазначає експерт.

Цей фактор виявився вирішальним у Чорному морі: навіть при потужній береговій охороні російські кораблі опинялися під загрозою, що вимагало перебудови всієї системи захисту.

Історичні паралелі та виклики майбутнього

Таку тактику застосовували й раніше — японські міні-субмарини атакували порти Перл-Гарбора й атола Уліті, а німецький підводний човен U-47 потопив лінкор у Скапа-Флоу. Однак саме український досвід показав, що подібні атаки знову стають масовим інструментом тиску на флот противника.

З появою UUV і USV військово-морські сили зіткнулися з моментом "назад у майбутнє", зазначив Кансіан, стверджуючи, що тепер провідним морським державам потрібні кроки, яких не робили з часів Другої світової війни. Аналітик рекомендує США, Великій Британії та Франції прискорити модернізацію якірних стоянок, посилити захист портів і впроваджувати системи протидії безпілотним загрозам.

Нагадаємо, у ВМС США вже аналізують можливість створення флотилії безекіпажних катерів, яка виконувала б завдання ракетних есмінців. Імовірно 20 морських дронів здатні замінити есмінець з набагато меншими витратами за ресурсами.