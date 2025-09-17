Старая проблема в новой форме: морские дроны вытесняют большой военный флот, — CSIS

Использование морских дронов в войне России против Украины стало поворотным моментом в современной морской войне. Согласно новому отчету CSIS, появление беспилотных надводных судов (USV) и подводных аппаратов (UUV) создает для флотов “старую проблему в новой форме” — угрозу атаки по кораблям на якорных стоянках, что не наблюдалось со времен Второй мировой войны.

С начала полномасштабного вторжения Украина неоднократно применяла морские дроны против Черноморского флота РФ, пишет портал CSIS. Эти атаки привели к повреждению и потоплению ряда кораблей, включая крупные десантные и патрульные суда, а также к вынужденному отходу российских кораблей из Севастополя и сокращению их активности в западной части Черного моря.

Действия морских дронов ВСУ фактически "заперли" значительную часть российского флота в портах и вынудили Москву укреплять оборону баз, разворачивать противодронные сети, усиливать охрану рейдов и активизировать патрулирование. Эксперты отмечают, что именно украинские морские дроны впервые показали масштабную эффективность такого оружия против крупного флота в XXI веке.

Украинский надводный дрон Sea Baby Фото: СБУ

Уязвимость флотов в портах

Старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан подчеркивает, что применение морских надводных и подводных дронов создает новые угрозы для военно-морских сил по всему миру, особенно когда корабли развернуты в одном месте и находятся на стоянках.

"Наибольшая уязвимость военно-морского флота наблюдается в порту, когда корабли находятся в неподвижном состоянии в течение длительного периода времени, и противник может нанести удар с минимальными рисками", — отмечает эксперт.

Этот фактор оказался решающим в Черном море: даже при мощной береговой охране российские корабли оказывались под угрозой, что потребовало перестройки всей системы защиты.

Исторические параллели и вызовы будущего

Подобная тактика применялась и ранее — японские мини-субмарины атаковали порты Перл-Харбора и атолла Улити, а немецкая подлодка U-47 потопила линкор в Скапа-Флоу. Однако именно украинский опыт показал, что подобные атаки снова становятся массовым инструментом давления на флот противника.

С появлением UUV и USV военно-морские силы столкнулись с моментом "назад в будущее", отметил Кансиан, утверждая, что теперь ведущим морским державам необходимы шаги, которые не предпринимались со времен Второй мировой войны. Аналитик рекомендует США, Великобритании и Франции ускорить модернизацию якорных стоянок, усилить защиту портов и внедрять системы противодействия беспилотным угрозам.

Напомним, в ВМС США уже анализируют возможность создания флотили безэкипажных катеров, которая выполняла бы задачи ракетных эсминцев. Предположительно 20 морских дронов способны заменить эсминец с гораздо меньшими затратами по ресурсам.