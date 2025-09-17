Генштаб ЗС РФ без Герасимова: Путін спостерігав за навчаннями "Запад-2025" у новому складі (відео)

На фінальному етапі стратегічних навчань "Запад-2025", що відбулися в Нижегородській області, у кадрах офіційної хроніки Кремля не виявилося начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Його відсутність стала помітною, оскільки генерал традиційно супроводжував Володимира Путіна на маневрах цього формату.

Журналіст кремлівського пулу Андрій Колесников зазначив, що протягом усього заходу "шукав очима начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова, але не знайшов його серед присутніх". Російський генштаб цього разу представляв головком Сухопутних військ генерал Андрій Мордвічев, який перебував поруч із президентом у командному пункті.

Судячи з офіційних кадрів, спостерігати за перебігом навчань разом із Путіним прибули міністр оборони Андрій Бєлоусов, заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров, помічник президента Олексій Дюмін і сам Мродвичев. Ця ж група супроводжувала Путіна під час огляду зразків озброєння.

Колесников також повідомив, що Путін після огляду збирався покинути полігон, але повернувся, щоб провести окремі бесіди з Дюміним і Мордвічевим. Про зміст цих розмов не повідомляється, проте їхню тривалість журналіст назвав "помітною". Водночас російська пропаганда вже відзвітувала з цього приводу, повідомивши, що Герасимов "зайнятий загальною координацією ходом СВО".

Відсутність Герасимова видається незвичною з огляду на його постійну присутність на всіх попередніх навчаннях "Захід" — починаючи з 2009 року, коли він командував військами Московського військового округу. У 2013, 2017 і 2021 роках, уже бувши начальником Генштабу, він незмінно перебував поруч із міністром оборони Сергієм Шойгу і президентом.

Зазначимо, що Валерій Герасимов є рекордсменом за тривалістю перебування на посаді глави Генштабу в пострадянській Росії — майже 13 років. Минулого тижня "Ведомости" повідомляли, що йому продовжили термін служби, незважаючи на досягнення 70-річного віку.

Тим часом у російському інфополі з'явилися чутки, що генерала Герасимова можуть "попросити на вихід", а на його місце пропонують генерала Мродвічева, який і водив Путіна на полігоні в нижегородському Муліно. Причини можуть бути різні — від внутрішньої "міжвидової" боротьби, до провальних рішень на фронтах у рамках так званої "СВО".

Ба більше, російські блогери припускають, що у вищому ешелоні військового керівництва РФ загалом назріває низка гучних відставок, оскільки більшість воєначальників уже в пенсійному віці і мають проблеми зі здоров'ям. Однак деякі коментатори зазначають, що відставка нинішнього начальника Генштабу ЗС РФ не має сенсу, оскільки сам Герасимов у всьому слухається Путіна і беззаперечно виконує його накази.

Нагадаємо, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов наприкінці серпня заявив, що війна проти України триватиме, а російська армія готується до осінньої кампанії. За його словами, наразі "стратегічна ініціатива повністю перебуває у російських військ".