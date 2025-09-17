Генштаб ВС РФ без Герасимова: Путин наблюдал за учениями "Запад-2025" в новом составе (видео)

На финальном этапе стратегических учений «Запад-2025», прошедших в Нижегородской области, в кадрах официальной хроники Кремля не оказалось начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. Его отсутствие стало заметным, поскольку генерал традиционно сопровождал Владимира Путина на маневрах этого формата.

Журналист кремлевского пула Андрей Колесников отметил, что на протяжении всего мероприятия "искал глазами начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова, но не нашел его среди присутствующих". Российский генштаб в этот раз представлял главком Сухопутных войск генерал Андрей Мордвичев, который находился рядом с президентом в командном пункте.

Судя по официальным кадрам, наблюдать за ходом учений вместе с Путиным прибыли министр обороны Андрей Белоусов, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, помощник президента Алексей Дюмин и сам Мордвичев. Эта же группа сопровождала Путина при осмотре образцов вооружения.

Колесников также сообщил, что Путин после осмотра собирался покинуть полигон, но вернулся, чтобы провести отдельные беседы с Дюминым и Мордвичевым. О содержании этих разговоров не сообщается, однако их длительность журналист назвал "заметной". В то же время российская пропаганда уже отчиталась по этому поводу, сообщив, что Герасимов "занят общей координацией ходом СВО".

Отсутствие Герасимова выглядит необычно, учитывая его постоянное присутствие на всех предыдущих учениях "Запад" — начиная с 2009 года, когда он командовал войсками Московского военного округа. В 2013, 2017 и 2021 годах, уже будучи начальником Генштаба, он неизменно находился рядом с министром обороны Сергеем Шойгу и президентом.

Отставка Герасимова — кто заменит главу Генштаба РФ

Отметим, что Валерий Герасимов является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту главы Генштаба в постсоветской России — почти 13 лет. На прошлой неделе "Ведомости" сообщали, что ему продлили срок службы, несмотря на достижение 70-летнего возраста.

Между тем в российском инфополе появились слухи, что генерала Герасимова могут "попросить на выход", а на его место предлагают генерала Мордвичева, который и водил Путина по полигону в нижегородском Мулино. Причины могут быть разные — от внутренней "межвидовой" борьбы, до провальных решений на фронтах в рамках так называемой "СВО".

Более того, российские блогеры предполагают, что в высшем эшелоне военного руководства РФ в целом назревает череда громких отставок, так как большинство военачальников уже в пенсионном возрасте и имеют проблемы со здоровьем. Однако некоторые комментаторы отмечают, что отставка нынешнего начальника Генштаба ВС РФ не имеет смысла, поскольку сам Герасимов во всем слушается Путина и беспрекословно выполняет его приказы.

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в конце августа заявил, что война против Украины будет продолжаться, а российская армия готовится к осенней кампании. По его словам, в настоящее время “стратегическая инициатива полностью находится у российских войск”.