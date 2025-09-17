Бійці Нацгвардії отримали українські бронемашини Inguar-3: що відомо про техніку (відео)

Бійці 18-ї бригади Нацгвардії України отримали нові бронемашини Inguar-3 і розпочали їхнє дооснащення антидроновими решітками. Наразі техніка проходить фінальну підготовку до бойового застосування.

Відповідні фотографії військової фотожурналістки Тетяни Джафарової були опубліковані 17 вересня іспанською державною телерадіокомпанією RTVE.

Техніка ЗСУ — бронеавтомобілі Inguar-3 у бійців СОУ

Техніка ЗСУ — що відомо про постачання Inguar-3

Контракт на постачання бронеавтомобілів від Inguar Defence було підписано наприкінці минулого року для двох неназваних структур. Тепер же поява машин у складі 18-ї бригади НГУ розкриває одного із замовників.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", Inguar-3 вже встиг зарекомендувати себе серед українських військових — бійці полку "Азов" тестували передсерійний зразок у Срібнянському лісництві, відзначивши його прохідність і ергономіку. За підсумками випробувань було внесено доопрацювання, а влітку 2025 року почалося постачання серійних машин з інтегрованою системою радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними виробника, всі необхідні елементи для встановлення антидронових екранів було поставлено разом із машиною. Монтаж решіток виконується силами ремонтників бригади, оскільки бронеавтомобілі проходять військове приймання і мають бути готові до застосування в зоні бойових дій.

Технічні особливості Inguar-3

Inguar-3 — це нове покоління українських модульних бронемашин, створених у 2023 році. Основні особливості:

Модульна конструкція: окремі передня і задня бронекапсули дають змогу швидко перебудувати машину на десантний варіант, пікап або носій важкого озброєння.

Бронювання: комбінований захист з алюмінію і сталі з рівнем STANAG 4569 3a/3b (захист від боєприпасів 7,62×51 мм і осколків 155 мм снарядів з 60 м).

Протимінна стійкість: витримує підрив еквівалента 8 кг вибухівки під колесом (аналог протитанкової міни ТМ-62).

Шасі: рамна конструкція, незалежна підвіска з планетарними редукторами.

Двигун: Deutz, 356 к.с. і автоматична коробка передач Allison.

Додатково: система централізованого підкачування шин, колеса з RunFlat-вставками, інтегрована станція РЕБ.

Таким чином ці характеристики роблять Inguar-3 однією з найбільш захищених і мобільних машин у своєму класі, адаптованою до сучасних загроз, включно з масовим застосуванням FPV-дронів на фронті.

Нагадаємо, у березні українські прикордонники, а також бійці підрозділу "Азов" протестували вітчизняний бронеавтомобіль Inguar-3. Тоді повідомлялося, що компанія-виробник планує вже у 2025 році розпочати серійне виробництво цієї військової техніки.