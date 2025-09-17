Бойцы Нацгвардии получили украинские бронемашины Inguar-3: что известно о технике (видео)
Бойцы 18-й бригады Нацгвардии Украины получили новые бронемашины Inguar-3 и начали их дооснащение антидроновыми решетками. В настоящее время техника проходит финальную подготовку к боевому применению.
Соответствующие фотографии военного фотожурналиста Татьяны Джафаровой были опубликованы 17 сентября испанской государственной телерадиокомпанией RTVE.
Техника ВСУ — что известно о поставках Inguar-3
Контракт на поставку бронеавтомобилей от Inguar Defence был подписан в конце прошлого года для двух неназванных структур. Теперь же появление машин в составе 18-й бригады НГУ раскрывает одного из заказчиков.
Как отметили обозреватели "Милитарного", Inguar-3 уже успел зарекомендовать себя среди украинских военных — бойцы полка "Азов" тестировали предсерийный образец в Серебрянском лесничестве, отметив его проходимость и эргономику. По итогам испытаний были внесены доработки, а летом 2025 года начались поставки серийных машин с интегрированной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По данным производителя, все необходимые элементы для установки антидроновых экранов были поставлены вместе с машиной. Монтаж решеток выполняется силами ремонтников бригады, так как бронеавтомобили проходят военную приемку и должны быть готовы к применению в зоне боевых действий.
Технические особенности Inguar-3
Inguar-3 — это новое поколение украинских модульных бронемашин, созданных в 2023 году. Основные особенности:
- Модульная конструкция: отдельные передняя и задняя бронекапсулы позволяют быстро перестроить машину в десантный вариант, пикап или носитель тяжелого вооружения.
- Бронирование: комбинированная защита из алюминия и стали с уровнем STANAG 4569 3a/3b (защита от боеприпасов 7,62×51 мм и осколков 155 мм снарядов с 60 м).
- Противоминная стойкость: выдерживает подрыв эквивалента 8 кг взрывчатки под колесом (аналог противотанковой мины ТМ-62).
- Шасси: рамная конструкция, независимая подвеска с планетарными редукторами.
- Двигатель: Deutz, 356 л.с. и автоматическая коробка передач Allison.
- Дополнительно: система централизованной подкачки шин, колеса с RunFlat-вставками, интегрированная станция РЭБ.
Таким образом данные характеристики делают Inguar-3 одной из наиболее защищенных и мобильных машин в своем классе, адаптированной к современным угрозам, включая массовое применение FPV-дронов на фронте.
Напомним, в марте украинские пограничники, а также бойцы подразделения "Азов" протестировали отечественный бронеавтомобиль Inguar-3. Тогда сообщалось, что компания-производитель планирует уже в 2025 году начать серийное производство данной военной техники.