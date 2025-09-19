Росіян стане на чверть менше: ГУР отримало доступ до закритих демографічних звітів РФ

У найближчі 50 років в РФ очікують скорочення кількості населення щонайменше на 25%, що є наслідком розпочатої війни проти України.

Такі дані випливають із закритих демографічних звітів, які циркулюють у документообігу в Росії, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Наслідки війни для агресора — на Росії очікують скорочення кількості населення на 25%", — йдеться у повідомленні.

В ГУР уточнили, що вже зараз російські підприємства відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

"Розпочата Росією війна — одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора", — зазначили в ГУР.

Там пояснили, що найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах РФ, звідки Москва "вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України".

Зазначається, що під час бойових дій ЗС РФ втратили понад мільйон солдатів вбитими і пораненими, більшість з яких становлять чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди.

Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, за даними українських розвідників, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів.

"Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки ― продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях", — наголосили в ГУР.

