Россиян станет на четверть меньше: ГУР получило доступ к закрытым демографическим отчетам РФ

В ближайшие 50 лет в РФ ожидают сокращения численности населения минимум на 25%, что является следствием начатой войны против Украины.

Такие данные следуют из закрытых демографических отчетов, которые циркулируют в документообороте в России, сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Последствия войны для агрессора — на России ожидают сокращения численности населения на 25%", — говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что уже сейчас российские предприятия испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

"Начатая Россией война — одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора", — отметили в ГУР.

Там объяснили, что наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах РФ, откуда Москва "выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины".

Отмечается, что во время боевых действий ВС РФ потеряли более миллиона солдат убитыми и ранеными, большинство из которых составляют мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые составляют основу демографической пирамиды.

Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, по данным украинских разведчиков, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов.

"Такой подход Кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот — продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях", — отметили в ГУР.

