47-у ОМБр "Магура" очолив 26-річний Герой України Максим Данильчук

Підполковник Максим Данильчук став новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" ЗСУ. На цій посаді він змінив Олександра Ширшина, який звільнився в серпні 2025 року.

Related video

У свої 26 років Данильчук уже має звання Героя України, повідомляє Житомирський обласний ТЦК і СП.

Максим родом із села Барвинівка Звягельського району Житомирської області. Він — випускник Національної академії сухопутних військ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Данильчук пройшов шлях від командира роти до начальника штабу і командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Його підрозділ тримав оборону в Донецькій і Харківській областях, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі.

Данильчука нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів Фото: З відкритих джерел

Звання Героя України воїн отримав 24 лютого 2024 року. Він нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів та орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Пишаємося новим командиром "Магури" і бажаємо йому удачі у виконанні найважливіших завдань!", — ідеться в повідомленні ТЦК.

Додамо, що за три дні до оголошення про нового комбата бригада представила новий нарукавний знак, привівши його у відповідність до затверджених у ЗСУ форми та вигляду.

47-ма ОМБр "Магура" представила новий нарукавний знак Фото: 47 ОМБр

Що стосується попереднього комбрига Олександра Ширшина, то його ім'я прогриміло після того, як він подав у травні рапорт на звільнення, в якому заявив про "дебільні завдання" від командування.

Низка військових розкритикували комбата "Магури" за те, що той "виносить сміття з хати". Зокрема командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді говорив, що публічна критика командування "працює на руку ворогу".

21 травня комбат 47 бригади "Магура" Ширшин пояснив свій допис із критикою командування тим, що його офіційні та неофіційні звернення ігнорувалися. Він розповів, що в Курській області РФ стикався із завданнями, які були, за його словами, "приречені на провал" і наражали бійців на небезпеку невиправданих втрат.

16 червня комбат "Магури" Олександр Ширшин повідомив, що отримав зауваження через слова про "дебільні завдання" після перевірки робочою групою, створеною Генеральним штабом ЗСУ.

У дописі на своїй сторінці у Facebook 15 серпня військовий зазначив, що він офіційно більше не комбат.