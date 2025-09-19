47-ю ОМБр "Магура" возглавил 26-летний Герой Украины Максим Данильчук

Подполковник Максим Данильчук стал новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ. На этом посту он сменил Александра Ширшина, который уволился в августе 2025 года.

В свои 26 лет Данильчук уже имеет звание Героя Украины, сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

Максим родом из села Барвиновка Звягельского района Житомирской области. Он – выпускник Национальной академии сухопутных войск.

С начала полномасштабного вторжения РФ Данильчук прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях, уничтожив сотни оккупантов и немало их техники. В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отразили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе.

Данильчук награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней Фото: Из открытых источников

Звание Героя Украины воин получил 24 февраля 2024 года. Он награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" ІІІ степени.

"Гордимся новым командиром "Магуры" и желаем ему удачи в выполнении важнейших задач!", – говорится в сообщении ТЦК.

Добавим, что за три дня до объявления о новом комбате бригада представила новый нарукавный знак, приведя его в соответствие с утвержденными в ВСУ формой и видом.

47-я ОМБр "Магура" представила новый нарукавный знак Фото: 47 ОМБр

Что касается предыдущего комбрига Александра Ширшина, то его имя прогремело после того, как он подал в мае рапорт на увольнение, в котором заявил о "дебильных задачах" от командования.

Ряд военных раскритиковали комбата "Магуры" за то, что тот "выносит сор из избы". В частности командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди говорил, что публичная критика командования "работает на руку врагу".

21 мая комбат 47 бригады "Магура" Ширшин объяснил свое сообщение с критикой командования тем, что его официальные и неофициальные обращения игнорировались. Он рассказал, что в Курской области РФ сталкивался с задачами, которые были, по его словам, "обречены на провал" и подвергали бойцов опасности неоправданных потерь.

16 июня комбат "Магуры" Александр Ширшин сообщил, что получил замечание из-за слов о "дебильных задачах" после проверки рабочей группой, созданной Генеральным штабом ВСУ.

В заметке на своей странице в Facebook 15 августа военный отметил, что он официально больше не комбат.