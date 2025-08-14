"Официально не комбат": Ширшин после заявлений о "дебильных задачах" оставил должность в 47 ОМБр

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил, что официально уволен с должности. Ранее он критиковал командование за постановку задач, которые, по его словам, были "обречены на провал" и могли привести к неоправданным потерям бойцов.

Скандал в 47 ОМБр "Магура" вызвал поданный Ширшиным в мае рапорт на увольнение, в котором он заявил о "дебильных задачах" от командования. В заметке на своей странице в Facebook 15 августа военный отметил, что он официально больше не комбат.

"Пришло время оставить свой батальон. Своих бойцов, с которыми проходили не простой путь, с которыми "росли" и учились воевать", — сообщил Александр Ширшин.

Военнослужащий выразил уверенность, что его подчиненные смогут эффективно использовать приобретенный вместе с ним опыт, продолжить уничтожать врага и достигать успеха. Он отметил, что гордится каждым из своих бойцов и имел честь служить в "Магуре" с невероятно достойными людьми.

"А пока кто-то буквально считает гвозди в распоряжении батальона, ища повод для очередного расследования, которых сейчас уже столько, что я сбился со счета, мы будем дальше продолжать двигать тот мир, стоя перед очередной неизвестностью, но с пониманием своего долга и большой мечтой о сильной и независимой Украине", — написал бывший комбат 47 ОМБр.

Александр Ширшин сообщил, что официально больше не комбат 47 ОМБр Фото: скриншот

Скандал в 47 ОМБр "Магура": детали

Комбат 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин 17 мая подал рапорт на увольнение, обвинив командование в выдаче "дебильных задач". Ряд военных раскритиковали комбата "Магуры" за то, что тот "выносит сор из избы". В частности командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди говорил, что публичная критика командования "работает на руку врагу".

21 мая комбат 47 бригады "Магура" Ширшин объяснил свое сообщение с критикой командования тем, что его официальные и неофициальные обращения игнорировались. Он рассказал, что в Курской области РФ сталкивался с задачами, которые были, по его словам, "обречены на провал" и подвергали бойцов опасности неоправданных потерь.

16 июня комбат "Магуры" Александр Ширшин сообщил, что получил замечание из-за слов о "дебильных задачах" после проверки рабочей группой, созданной Генеральным штабом ВСУ.