"Офіційно не комбат": Ширшин після заяв про "дебільні задачі" залишив посаду в 47 ОМБр

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин повідомив, що офіційно звільнений з посади. Раніше він критикував командування за постановку задач, які, за його словами, були "приречені на провал" і могли привести до невиправданих втрат бійців.

Скандал у 47 ОМБр "Маґура" спричинив поданий Ширшиним у травні рапорт на звільнення, в якому він заявив про "дебільні задачі" від командування. В дописі на своїй сторінці у Facebook 15 серпня військовий зазначив, що він офіційно більше не комбат.

"Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати", — повідомив Олександр Ширшин.

Військовослужбовець висловив упевненість, що його підлеглі зможуть ефективно використати набутий разом із ним досвід, продовжити нищити ворога і досягати успіху. Він зазначив, що пишається кожним зі своїх бійців і мав честь служити в "Маґурі" з неймовірно гідними людьми.

"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", — написав колишній комбат 47 ОМБр.

Олександр Ширшин повідомив, що офіційно більше не комбат 47 ОМБр Фото: скриншот

Скандал у 47 ОМБр "Маґура": деталі

Комбат 47 ОМБр "Маґура" Олександр Ширшин 17 травня подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у видачі "дебільних задач". Низка військових розкритикували комбата "Маґури" за те, що той "виносить сміття з хати". Зокрема командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді казав, що публічна критика командування "працює на руку ворогу".

21 травня комбат 47 бригади "Маґура" Ширшин пояснив свій допис із критикою командування тим, що його офіційні та неофіційні звернення ігнорувалися. Він розповів, що в Курській області РФ стикався з задачами, які були, за його словами, "приречені на провал" і наражали бійців на небезпеку невиправданих втрат.

16 червня комбат "Маґури" Олександр Ширшин повідомив, що отримав зауваження через слова про "дебільні задачі" після перевірки робочою групою, створеною Генеральним штабом ЗСУ.