ЗСУ розтрощили дронами секретну базу російського підрозділу "Рубікон" на Донеччині (відео)

Сили оборони України ударними безпілотниками FP-2 атакували місця розташування секретного російського підрозділу "Рубікон" у Донецькій області.

Під час атаки було використано чотири дрони FP-2, повідомила OSINT-спільнота "КіберБорошно".

"Чотири FP-2 наносять ураження по розташуванню підрозділу "Рубікон" в населеному пункту Українськ", — йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі спільноти також оприлюднено відео, на якому видно злет дронів та їх влучне попадання по цілі.

Крім того, осінтери уточнили, що відстань від місця удару по підрозділу "Рубікон" до лінії бойового зіткнення становить близько 20 кілометрів.

В окупованому Українську росіяни з підрозділу "Рубікон" облаштували собі позиції у житлових будинках та адміністративних будівлях.

Зазначимо, що FP-2 — це український ударний дрон класу middle strike, розроблений компанією Fire Point, яка також є виробником крилатих ракет "Фламінго".

Дрони FP-2 застосовують для ураження прифронтових цілей на відстані до 200 км. Вони здатні знищувати як стаціонарні об'єкти в режимі автономного наведення, так і рухомі цілі під керуванням оператора. Ці БПЛА мають збільшену бойову частину вагою 105 кг та можуть запускатися як зі стаціонарних, так і з мобільних пускових установок.

Нагадаємо, 17 вересня журналісти ідентифікували командира секретного підрозділу "Рубікон" та їх базу під Москвою.

У серпні ЗСУ уразили центр управління підрозділу ЗС РФ "Рубікон".