Секретний підрозділ "Рубікон": журналісти ідентифікували командира та базу під Москвою (фото)

Журналіст RFE/RL Марк Крутов ідентифікував командира та точну базу підрозділу російських безпілотників "Рубікон", який вважають одним із найефективніших у складі російської армії. Встановлено, що керівником є Сергій Вікторович Будніков, а база підрозділу розташована в ангарі Центру "Патріот" під Москвою.

Зокрема, Марк Крутов опублікував детальний тред у Х, де описав, як вдалося з’ясувати керівника "Рубікону" та місце його дислокації. Журналіст зазначив, що частково інформацію вдалося отримати завдяки колегам-журналістам Сергію Немалевичу та Yauhen Lehalau, а також архівним матеріалам OSINT, включно з дослідженням InformNapalm про артилерійський підрозділ, який обстрілював Маріуполь ще до повномасштабного вторгнення Росії.

За словами Крутова, "Рубікон" не є офіційним військовим підрозділом і не має публічно зареєстрованої організації. Ім’я його керівника довгий час залишалося таємницею, проте журналістам вдалося виявити два листи подяки підрозділу благодійній організації "Братське серце", де згадується керівник – Сергій Вікторович Будніков.

Листи подяки підрозділу благодійній організації "Братське серце"

У лютому 2025 року Володимир Соловйов показав "тренувальний центр" "Рубікону" у своєму документальному фільмі на державному телебаченні. Його супроводжували заступник міністра оборони Росії Сергій Криворучко та керівник Управління перспективних міжвідомчих досліджень Євген Шмирін, який відповідає за розробку "зброї майбутнього". Деякі учасники відео були розмиті, але пізніше вдалося ідентифікувати Буднікова завдяки сімейному фото у "ВКонтакті".

Документальний фільм Володимира Соловйов
Сергій Будніков

Як йдеться у треді, Буднікову 37 років, він служив у 9-й гвардійській артилерійській бригаді та 61-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти, брав участь у бойових діях поблизу Маріуполя у 2015 році. Його дії також зафіксовані в українській базі "Миротворець", де зазначено щонайменше 19 незаконних перетинів кордону до окупованої Донецької області у 2023 році.

Де розташована база підрозділу "Рубікон"

Місцем базування підрозділу "Рубікон" є ангар у Центрі "Патріот" під Москвою. Геолокацію вдалося встановити завдяки аналізу відео Соловйова та календаря заходів центру, де з вересня 2023 року фіксуються науково-практичні заняття Управління перспективних міжвідомчих досліджень і спеціальних проєктів Міноборони Росії.

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

Також у дописі йдеться, що українські експерти оцінюють "Рубікон" як надзвичайно ефективний підрозділ безпілотників, здатний швидко впливати на обмежені логістичні цілі супротивника. Після атаки українського безпілотника "Лютий" на Центр "Патріот" у травні 2024 року росіяни почали будівництво нової вежі "Панцир" на території парку, що ймовірно пов’язано з діяльністю підрозділу.

Нагадаємо, що нещодавно українські захисники завдали серії ударів по об'єктах противника, зокрема, по командному пункту російського підрозділу "Рубікон".

Також Фокус писав, що Центр безпілотних систем ЗС РФ "Рубікон" виявляє українські розвідувальні та ударні дрони, використовуючи мережу радіолокаційних станцій (РЛС).