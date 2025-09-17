Секретное подразделение "Рубикон": журналисты идентифицировали командира и базу под Москвой (фото)

Журналист RFE/RL Марк Крутов идентифицировал командира и точную базу подразделения российских беспилотников "Рубикон", которое считается одним из самых эффективных в составе российской армии. Установлено, что руководителем является Сергей Викторович Будников, а база подразделения расположена в ангаре Центра "Патриот" под Москвой.

Related video

В частности, Марк Крутов опубликовал подробный тред в Х, где описал, как удалось выяснить руководителя "Рубикона" и место его дислокации. Журналист отметил, что частично информацию удалось получить благодаря коллегам-журналистам Сергею Немалевичу и Yauhen Lehalau, а также архивным материалам OSINT, включая исследование InformNapalm об артиллерийском подразделении, которое обстреливало Мариуполь еще до полномасштабного вторжения России.

По словам Крутова, "Рубикон" не является официальным военным подразделением и не имеет публично зарегистрированной организации. Имя его руководителя долгое время оставалось тайной, однако журналистам удалось обнаружить два благодарственных письма подразделения благотворительной организации "Братское сердце", где упоминается руководитель — Сергей Викторович Будников.

Благодарственные письма подразделения благотворительной организации "Братское сердце" Фото: X (Twitter)

В феврале 2025 года Владимир Соловьев показал "тренировочный центр" "Рубикона" в своем документальном фильме на государственном телевидении. Его сопровождали заместитель министра обороны России Сергей Криворучко и руководитель Управления перспективных межведомственных исследований Евгений Шмырин, который отвечает за разработку "оружия будущего". Некоторые участники видео были размыты, но позже удалось идентифицировать Будникова благодаря семейному фото во "ВКонтакте".

Документальный фильм Владимира Соловьева Фото: X (Twitter) Сергей Будников Фото: X (Twitter)

Как говорится в треде, Будникову 37 лет, он служил в 9-й гвардейской артиллерийской бригаде и 61-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, участвовал в боевых действиях вблизи Мариуполя в 2015 году. Его действия также зафиксированы в украинской базе "Миротворец", где указано не менее 19 незаконных пересечений границы в оккупированную Донецкую область в 2023 году.

Где расположена база подразделения "Рубикон"

Местом базирования подразделения "Рубикон" является ангар в Центре "Патриот" под Москвой. Геолокацию удалось установить благодаря анализу видео Соловьева и календаря мероприятий центра, где с сентября 2023 года фиксируются научно-практические занятия Управления перспективных межведомственных исследований и специальных проектов Минобороны России.

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

Также в заметке говорится, что украинские эксперты оценивают "Рубикон" как чрезвычайно эффективное подразделение беспилотников, способное быстро влиять на ограниченные логистические цели противника. После атаки украинского беспилотника "Лютый" на Центр "Патриот" в мае 2024 года россияне начали строительство новой башни "Панцирь" на территории парка, что вероятно связано с деятельностью подразделения.

Напомним, что недавно украинские защитники нанесли серии ударов по объектам противника, в частности, по командному пункту российского подразделения "Рубикон".

Также Фокус писал, что Центр беспилотных систем ВС РФ "Рубикон" обнаруживает украинские разведывательные и ударные дроны, используя сеть радиолокационных станций (РЛС).