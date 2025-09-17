Секретное подразделение "Рубикон": журналисты идентифицировали командира и базу под Москвой (фото)
Журналист RFE/RL Марк Крутов идентифицировал командира и точную базу подразделения российских беспилотников "Рубикон", которое считается одним из самых эффективных в составе российской армии. Установлено, что руководителем является Сергей Викторович Будников, а база подразделения расположена в ангаре Центра "Патриот" под Москвой.
В частности, Марк Крутов опубликовал подробный тред в Х, где описал, как удалось выяснить руководителя "Рубикона" и место его дислокации. Журналист отметил, что частично информацию удалось получить благодаря коллегам-журналистам Сергею Немалевичу и Yauhen Lehalau, а также архивным материалам OSINT, включая исследование InformNapalm об артиллерийском подразделении, которое обстреливало Мариуполь еще до полномасштабного вторжения России.
По словам Крутова, "Рубикон" не является официальным военным подразделением и не имеет публично зарегистрированной организации. Имя его руководителя долгое время оставалось тайной, однако журналистам удалось обнаружить два благодарственных письма подразделения благотворительной организации "Братское сердце", где упоминается руководитель — Сергей Викторович Будников.
В феврале 2025 года Владимир Соловьев показал "тренировочный центр" "Рубикона" в своем документальном фильме на государственном телевидении. Его сопровождали заместитель министра обороны России Сергей Криворучко и руководитель Управления перспективных межведомственных исследований Евгений Шмырин, который отвечает за разработку "оружия будущего". Некоторые участники видео были размыты, но позже удалось идентифицировать Будникова благодаря семейному фото во "ВКонтакте".
Как говорится в треде, Будникову 37 лет, он служил в 9-й гвардейской артиллерийской бригаде и 61-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, участвовал в боевых действиях вблизи Мариуполя в 2015 году. Его действия также зафиксированы в украинской базе "Миротворец", где указано не менее 19 незаконных пересечений границы в оккупированную Донецкую область в 2023 году.
Где расположена база подразделения "Рубикон"
Местом базирования подразделения "Рубикон" является ангар в Центре "Патриот" под Москвой. Геолокацию удалось установить благодаря анализу видео Соловьева и календаря мероприятий центра, где с сентября 2023 года фиксируются научно-практические занятия Управления перспективных межведомственных исследований и специальных проектов Минобороны России.
Также в заметке говорится, что украинские эксперты оценивают "Рубикон" как чрезвычайно эффективное подразделение беспилотников, способное быстро влиять на ограниченные логистические цели противника. После атаки украинского беспилотника "Лютый" на Центр "Патриот" в мае 2024 года россияне начали строительство новой башни "Панцирь" на территории парка, что вероятно связано с деятельностью подразделения.
Напомним, что недавно украинские защитники нанесли серии ударов по объектам противника, в частности, по командному пункту российского подразделения "Рубикон".
Также Фокус писал, что Центр беспилотных систем ВС РФ "Рубикон" обнаруживает украинские разведывательные и ударные дроны, используя сеть радиолокационных станций (РЛС).