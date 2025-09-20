Трамп не реагуватиме: Путін вважає, що може посилити атаки на Україну, — Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін дійшов висновку, що ескалація є найкращим способом змусити Україну почати переговори на його умовах, а глава Білого дому Дональд Трамп навряд чи зробить багато для зміцнення оборони Києва, вважають близькі до Кремля люди.

Related video

Після зустрічі двох лідерів на Алясці російські війська активізували свої атаки на військові та цивільні об'єкти в Україні, пише Bloomberg із посиланням на джерела в Кремлі.

Володимир Путін має намір і далі бити по енергомережі Києва та іншій інфраструктурі, заявили джерела на умовах анонімності, додавши, що переговори на Алясці переконали главу Кремля в тому, що Трамп не зацікавлений у втручанні в конфлікт.

При цьому, як зазначає видання, у відповідь на зростаючу агресію Росії американський президент висловив своє розчарування підходом Путіна і висунув ідею для європейських країн посилення санкцій щодо Москви та її союзників, щоб перекрити нафтові доходи Росії. Трамп закликав країни "Великої сімки" ввести мита щодо Китаю та Індії як покарання за купівлю російського газу.

Тактика Москви підкреслює, наскільки ознаки стриманості з боку Вашингтона надають сміливості Кремлю, який просувається вперед із війною на виснаження, спрямованою на примус України до поступок. У РФ бачать, що така стратегія потенційно підриває оборону Києва, а також формує ґрунт для майбутніх переговорів.

"Путіну важливо показати Трампу і європейцям, що він усе ще може дозволити собі ескалацію ситуації. Путін намагається збільшити свої важелі впливу на наступний раунд переговорів про Україну, коли б це не сталося", — сказала аналітик по Росії з лондонської консалтингової компанії Gatehouse Advisory Partners Віта Співак.

В Анкоріджі на Алясці Путін запропонував припинити бойові дії і заморозити лінію зіткнення на півдні України, якщо Київ погодиться поступитися неокупованою територією у двох східних регіонах. Однак Україна відкинула ці умови, і Путін вважає, що це виправдовує його ескалацію, заявили люди, близькі до Кремля.

Після саміту удари Росії по населених пунктах України пожвавилися і за місяць після переговорів удари дронів і ракет зросли приблизно на 46%, зазначають у Bloomberg.

Однак у міру збільшення інтенсивності повітряних ударів темпи територіального просування Росії сповільнилися, а українські військові, зі свого боку, активізували атаки безпілотників на російську енергетичну інфраструктуру.

Путін, як заявили дві людини, близькі до Кремля, спостерігає за діями прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Газі. Кампанію Нетаньяху Путін розглядає як більш жорстку, ніж війну Росії в Україні, і зазначає, що вона, значною мірою, була прийнята урядами США і Європи. При цьому російський президент продовжуватиме вести діалог зі США, але продовжуватиме робити те, що він вважає у своїх інтересах, заявили вони.

"Путін прагне до зими домогтися деяких видимих перемог, але поки зазнає невдачі на полі бою. Тому він звертається до ядерного шантажу і психологічного тиску, включно з масовими бомбардуваннями", — зазначив старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій Микола Петров.

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня Росія завдала по Україні масштабного комбінованого удару, випустивши 579 БпЛА, 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 32 крилаті ракети Х-101.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп озвучив низку заяв щодо російсько-української війни, зазначивши, що Путін його "підвів".