Трамп не будет реагировать: Путин считает, что может усилить атаки на Украину, — Bloomberg

Президент России Владимир Путин пришел к выводу, что эскалация является лучшим способом заставить Украину начать переговоры на его условиях, а глава Белого дома Дональд Трамп вряд ли сделает многое для укрепления обороны Киева, считают близкие к Кремлю люди.

После встречи двух лидеров на Аляске российские войска активизировали свои атаки на военные и гражданские объекты в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле.

Владимир Путин намерен и дальше бить по энергосети Киева и другой инфраструктуре, заявили источники на условиях анонимности, добавив, что переговоры на Аляске убедили главу Кремля в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в конфликт.

При этом, как отмечает издание, в ответ на возросшую агрессию России американский президент выразил свое разочарование подходом Путина и выдвинул идею для европейских стран ужесточения санкций в отношении Москвы и ее союзников, чтобы перекрыть нефтяные доходы России. Трамп призвал страны "Большой семерки" ввести пошлины в отношении Китая и Индии в качестве наказания за покупку российского газа.

Тактика Москвы подчеркивает, насколько признаки сдержанности со стороны Вашингтона придают смелости Кремлю, продвигающемуся вперед с войной на истощение, направленной на принуждение Украины к уступкам. В РФ видят, что такая стратегия потенциально подрывает оборону Киева, а также формирует почву для будущих переговоров.

"Путину важно показать Трампу и европейцам, что он все еще может позволить себе эскалацию ситуации. Путин пытается увеличить свои рычаги воздействия на следующий раунд переговоров об Украине, когда бы это ни произошло", — сказала аналитик по России из лондонской консалтинговой компании Gatehouse Advisory Partners Вита Спивак.

В Анкоридже на Аляске Путин предложил прекратить боевые действия и заморозить линию соприкосновения на юге Украины, если Киев согласится уступить неоккупированную территорию в двух восточных регионах. Однако Украина отвергла эти условия, и Путин считает, что это оправдывает его эскалацию, заявили люди, близкие к Кремлю.

После саммита удары России по населенным пунктам Украины оживились и за месяц после переговоров удары беспилотников и ракет выросли примерно на 46%, отмечают в Bloomberg .

Однако по мере увеличения интенсивности воздушных ударов темпы территориального продвижения России замедлились, а украинские военные, со своей стороны, активизировали атаки беспилотников на российскую энергетическую инфраструктуру.

Путин, как заявили два человека, близких к Кремлю, наблюдает за действиями премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху в Газе. Кампанию Нетаньяху Путин рассматривает как более жесткую, чем войну России в Украине и отмечает, что она, в значительной степени, была принята правительствами США и Европы. При этом российский президент будет продолжать вести диалог с США, но будет продолжать делать то, что он считает в своих интересах, заявили они.

"Путин стремится к зиме добиться некоторых видимых побед, но пока терпит неудачу на поле боя. Поэтому он обращается к ядерному шантажу и психологическому давлению, включая массовые бомбардировки", — отметил старший научный сотрудник Центра новых евразийских стратегий Николай Петров.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия нанесла по Украине масштабный комбинированный удар, выпустив 579 БпЛА, 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые ракеты Х-101.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп озвучил ряд заявлений относительно российско-украинской войны, отметив, что Путин его "подвел".