"Качели" Трампа: как Путин "подвел" президента США и что будет дальше

Президент США Дональд Трамп озвучил ряд заявлений относительно российско-украинской войны, отметив, что Путин его "подвел". Что означают свежие сигналы главы Белого дома и трансформируется ли в конце концов его недовольство Кремлем в конкретные действия, выяснял Фокус.

В четверг, 18 сентября завершился двухдневный государственный визит президента США в Великобританию. Во время торжественного обеда с Дональдом Трампом король Чарльз III открыто заявил о поддержке Украины. "В то время, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир", — отметил он. Президент Зеленский, кстати, уже поблагодарил Его Величество за эти слова.

Зато Трамп после переговоров с британским премьером Киром Стармером, в ходе совместной пресс-конференции озвучил ряд заявлений относительно российско-украинской войны. В частности, глава Белого дома отметил, что Путин "подвел его" в вопросе завершения войны. Он выразил разочарование тем, что эта война до сих пор продолжается, и в очередной раз повторил, как он "успешно завершил семь войн" с момента возвращения в январе в Овальный кабинет. "Но одна война продолжается. Война, которую я считал самой простой задачей из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвел — действительно, он меня подвел. Но посмотрим, как это все вернется", — отметил американский лидер.

Во время торжественного обеда с Дональдом Трампом король Чарльз ІІІ открыто заявил о поддержке Украины Фото: Getty Images

Кроме того, он дал понять, что считает фактор российских доходов от продажи энергоресурсов одним из ключевых в вопросе прекращения войны: "Все очень просто: если цены на нефть снизятся — у Путина не будет выбора, ему придется выходить из этой войны".

Отдельно Дональд Трамп отметил, что предупредил Нью-Дели и Пекин об "ответных мерах", если они продолжат покупать российскую нефть, и добавил, что снижению мировых цен должно поспособствовать инициированное им увеличение добычи черного золота непосредственно в Соединенных Штатах.

В то же время британский премьер Кир Стармер рассказал, что они с Трампом предметно обсудили, "как дальше развивать нашу оборону, поддерживать Украину и усиливать давление на Путина, чтобы заставить его согласиться на устойчивое мирное соглашение". Если говорить об усилении давления, то следует отметить, что сейчас президент США требует от Европы целиком и полностью прекратить покупать российские энергоресурсы — как предпосылку для американских рестрикций в отношении Москвы и ее союзников.

Как и почему Трамп миксует в риторике о войне позитив и негатив

Не замечает кардинального изменения позиции Трампа политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко. "Когда я смотрел совместную пресс-конференцию президента США и британского премьера, у меня сложилось впечатление, что это — очередной элемент давления Трампа на Путина. Трамп на самом деле не изменился и 95% его тезисов не отличаются от его предыдущих заявлений. Между тем действительно, антураж еще тот — и на приеме у Чарльза III, и во время совместных мероприятий со Стармером. Все было на чрезвычайно приподнятой волне. То есть, мы сейчас увидели некий эмоциональный сиквел августовского Вашингтона, когда к Трампу съехались европейские лидеры. Сейчас Трамп осуществляет дипломатическое давление на Путина", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Кир Стармер рассказал, что они с Трампом предметно обсудили, "как дальше развивать нашу оборону, поддерживать Украину и усиливать давление на Путина" Фото: Getty Images

Между тем, по мнению политолога, со стороны США, кроме заявлений Трампа, есть определенные практические сдвиги. "Например, заработал механизм по вооружениям: два из четырех пакетов уже согласованы и часть уже приехала в Украину. Плюс — согласована продажа Украине более трех тысяч авиационных ракет ERAM на сумму более $830 млн. Тем не менее, это не является чем-то заоблачным и Европа оставляет за собой первенство, чего собственно и добивался Трампа. Но от Трампа мы хотели определенной синхронизации и здесь уже ребром встает вопрос санкций, а я так и не услышал от Трампа о его намерении вводить санкции в отношении РФ", — подчеркивает Игорь Чаленко.

Заметив, что Трамп и Путин могут встретиться лицом к лицу уже в октябре в Малайзии на саммите ACEAN, политолог констатировал: "В этом смысле показательной будет неделя высокой дипломатии в рамках сессии ООН в Нью-Йорке с 23 по 28 сентября, где будет Зеленский, Трамп и многие другие лидеры. Крайне важно, грубо говоря, заякорить свежие заявления Трампа о России-агрессоре и так далее. Наряду с тем, не должны забывать о том, что перед своей поездкой в Великобританию Трамп снова повторил свой тезис о том, что Зеленскому придется заключать сделку. То есть, все равно Трамп продолжает свою игру на полярности, выдавая сначала негатив, а потом максимальный позитив".

Сейчас, считает политолог, вопрос заключается в том, насколько долго хватит Трампа до нового негатива. "Если его хватит по положительной для нас линии хотя бы на следующую неделю — это уже будет победа, которая будет способствовать тому, чтобы встреча с Зеленским состоялась, как определенная скоординированная работа партнеров и даже союзников в борьбе с российской агрессией. Американский народ выбрал себе такого президента, но мы не собираемся терять Соединенные Штаты", — заключает Игорь Чаленко.

Чем обусловлена нынешняя риторика Трампа относительно войны в Украине

На том, что главным сейчас является то, чтобы Трамп продержался на "украинской волне" хотя бы в течение сессии Генеральной Ассамблеи ООН отмечает и политолог Игорь Рейтерович. "В Нью-Йорке Трамп встретится с Зеленским, и, думаю, тогда положительная для нас динамика еще более закрепится. В общем, несмотря на феерическую расхлябанность Трампа, имеем сегодня определенное окно возможностей, которым необходимо пользоваться по максимуму. Когда Трамп находится в таком настроении и делает такие заявления, нужно пользоваться моментом и дожимать эту историю", — говорит эксперт в разговоре с Фокусом.

Эксперт: "Трамп продолжает свою игру на полярности, выдавая сначала негатив, а потом максимальный позитив" Фото: Getty Images

У Украины, замечает политолог, отсутствует "крючок", на котором можно длительное время удерживать президента США. "У нас крючок простой: мы практически соглашаемся на все, что Трамп предлагает. Вот это наш крючок и где-то он работает, но все же ключевая роль здесь отводится европейцам, потому что для Трампа вопрос российско-украинской войны — это вопрос более широкого контекста", — констатирует Игорь Рейтерович.

Эксперт предполагает, что нынешняя риторика Трампа, в том числе, обусловлена информацией его разведки о том, что у россиян на поле боя сейчас все "довольно печально"."То есть, у Трампа есть информация, он говорит, что российских солдат погибает больше, а затем, в его понимании, у Путина сейчас на руках меньше козырей. Поэтому мы должны ковать железо, пока оно раскалено", — отмечает политолог.

Какой алгоритм прослеживается в тактике Трампа

В то же время политолог-международник Максим Несвитайлов в разговоре с Фокусом акцентирует: "Мы сейчас наблюдаем за традиционными "качелями": вчера Трамп пообщался с британцами и, как после воспитательного часа, заявил о том, что Путин его подвел, а сегодня поговорит с Си Цзиньпинем и откатится назад к базовым настройкам. Си расскажет ему сказки о вечной жизни и о том, что только они вместе с Путиным могут построить мировое величие и Трамп, который на днях впервые назвал Россию агрессором, споет совсем другую песню. Вообще, этот алгоритм прослеживается каждый раз. К примеру, после переговоров с кем-то из европейских лидеров Трамп выходит и выдает пятиминутку адекватности, а потом звонит Путину и после этого говорит: "Два плюс два — это дирижабль".

Эксперт: "У Трампа есть информация, что российских солдат гибнет больше, а значит, у Путина сейчас на руках меньше козырей" Фото: Getty Images

Констатировав, что, к большому сожалению, слово президента США максимально девальвировало, эксперт добавил: "Я мог бы сейчас пофантазировать и нарисовать какие-то картины в исключительно оптимистических красках, но если человек — в данном случае Трамп — идиот, то нечестно было бы называть его адекватным политиком. Понимаю, что в наше время честность и откровенность не столь почитаются, но не стоит жить в мире иллюзий и розовых пони. Должны с одной стороны, четко осознавать, что глобально ничего не изменилось, а с другой стороны — не забывать, что Трамп не держит своего слова, что он доказал уже даже не десятки, а сотни раз".

Максим Несвитайлов считает действия президента Трампа "последовательно-пророссийскими", а то, что систематически меняется его риторика называет "холостыми выстрелами".

"Пока я не увижу со стороны Трампа хотя бы одного реального, четкого последовательного действия, направленного на усиление Украины, до тех пор мой скептицизм в отношении него никуда не исчезнет", — резюмирует эксперт.

Между тем, несмотря на общий скептицизм, политолог все же констатирует, что Украина сейчас движется последовательными и реалистичными шагами "там, где это возможно". В этом контексте Максим Несвитайлов напоминает о том, что Киев сейчас через спецпредставителя Трампа Кита Келлога пытается настроить совместное производство с США дронов. Это, отмечает аналитик, не то, что приблизит мир, но это точно то, что усилит Украину во время войны, которая продолжается.