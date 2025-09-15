После месяцев сопротивления: Трамп впервые назвал Россию агрессором (видео)

Президент США Дональд Трамп впервые назвал РФ агрессоркой после многих месяцев избегания этого ярлыка. До того американский лидер отказывался осуждать Россию за вторжение.

Related video

Трамп назвал РФ агрессором во время общения с журналистами 14 сентября, пишут журналисты Politico. Это определение прозвучало, когда он называл потери украинской и российской армий в войне за прошедшую неделю.

Трамп назвал Россию страной-агрессором. На видео с 11:30.

"На этой неделе погибло 8 000 солдат из обеих стран. Чуть больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", — сказал президент США.

Позиция Дональд Трампа в отношении РФ меняется

Журналисты отметили, что позиция Трампа в отношении Москвы претерпела изменения в течение лета, и сейчас его администрация все больше усиливает давление на президента РФ Владимира Путина. В свою очередь российский лидер не идет навстречу предложению Вашингтона о посредничестве в прямых мирных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В феврале 2025 года администрация Трампа отклонила резолюцию Организации объединенных наций в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения РФ, и этим стала на сторону России и Северной Кореи.

Кроме того, Штаты отрицали заявления G7, в котором Россия была названа страной-агрессором, в апреле Трамп обвинил в войне президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что нельзя "начинать войну против кого-то, в 20 раз больше вас, и надеяться, что вам дадут ракеты".

Напомним, 13 сентября Дональд Трамп выдвинул требование для введения санкций против России. Он заявил, что США введут ограничения в случае полного отказа стран Североатлантического альянса (НАТО) от российских углеводородов.

15 сентября американский президент заявил, что ему самостоятельно придется говорить с Зеленским и Путиным, поскольку ненависть между президентами Украины и РФ слишком сильна для достижения результатов в мирных переговорах.