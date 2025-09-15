Після місяців опору: Трамп вперше назвав Росію агресоркою (відео)

Президент США Дональд Трамп вперше назвав РФ агресоркою після багатьох місяців уникнення цього ярлика. До того американський лідер відмовлявся засуджувати Росію за вторгнення.

Трамп назвав РФ агресоркою під час спілкування з журналістами 14 вересня, пишуть журналісти Politico. Це визначення прозвучало, коли він називав втрати української та російської армій у війні за минулий тиждень.

Трамп назвав Росію країною-агресоркою. На відео з 11:30.

"Цього тижня загинуло 8 000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", — сказав президент США.

Позиція Дональд Трампа щодо РФ змінюється

Журналісти зазначили, що позиція Трампа щодо Москви зазнала змін протягом літа, і наразі його адміністрація все більше посилює тиск на президента РФ Володимира Путіна. Своєю чергою російський лідер не йде назустріч пропозиції Вашингтона щодо посередництва у прямих мирних переговорах з президентом України Володимиром Зеленським.

В лютому 2025 року адміністрація Трампа відхилила резолюцію Організації об'єднаних націй на підтримку територіальної цілісності України та засудження РФ, і цим стала на бік Росії та Північної Кореї.

Крім того, Штати заперечували заяви G7, в якій Росію було названо країною-агресоркою, в у квітні Трамп звинуватив у війні президента України Володимира Зеленського і заявив, що не можна "починати війну проти когось, у 20 разів більшого за вас, і сподіватися, що вам дадуть ракети".

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп висунув вимогу для запровадження санкцій проти Росії. Він заявив, що США запровадять обмеження в разі повної відмови країн Північноатлантичного альянсу (НАТО) від російських вуглеводнів.

15 вересня американський президент заявив, що йому самостійно доведеться говорити з Зеленським і Путіним, оскільки ненависть між президентами України та РФ занадто сильна для досягнення результатів у мирних переговорах.