"Качелі" Трампа: як Путін "підвів" президента США і що буде далі

Президент США Дональд Трамп озвучив низку заяв щодо російсько-української війни, зазначивши, що Путін його «підвів». Що означають свіжі сигнали очільника Білого дому і чи трансформується зрештою його невдоволення Кремлем у конкретні дії, з’ясовував Фокус.

У четвер, 18 вересня завершився дводенний державний візит президента США до Великої Британії. Під час урочистого обіду з Дональдом Трампом король Чарльз ІІІ відкрито заявив про підтримку України. «У той час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об’єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир», — зазначив він. Президент Зеленський, до речі, вже подякував Його Величності за ці слова.

Натомість Трамп після перемовин з британським прем’єром Кіром Стармером, в процесі спільної пресконференції озвучив низку заяв щодо російсько-української війни. Зокрема, очільник Білого дому наголосив, що Путін «підвів його» у питанні завершення війни. Він висловив розчарування тим, що ця війна досі триває, та вкотре повторив, як він «успішно завершив сім війн» з моменту повернення у січні до Овального кабінету. «Але одна війна триває. Війна, яку я вважав найпростішим завданням через мої відносини з президентом Путіним, але він мене підвів — справді, він мене підвів. Але побачимо, як це все повернеться», — зазначив американський лідер.

Під час урочистого обіду з Дональдом Трампом король Чарльз ІІІ відкрито заявив про підтримку України Фото: Getty Images

Крім того, він дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення війни: «Все дуже просто: якщо ціни на нафту знизяться — у Путіна не буде вибору, йому доведеться виходити з цієї війни».

Окремо Дональд Трамп зауважив, що попередив Нью-Делі та Пекін про «відповідні заходи», якщо вони продовжать купувати російську нафту, та додав, що зниженню світових цін має посприяти ініційоване ним збільшення видобутку чорного золота безпосередньо у Сполучених Штатах.

Водночас британський прем’єр Кір Стармер розповів, що вони з Трампом предметно обговорили, «як далі розбудовувати нашу оборону, підтримувати Україну та посилювати тиск на Путіна, щоб змусити його погодитися на сталу мирну угоду». Якщо говорити про посилення тиску, то слід зауважити, що наразі президент США вимагає від Європи цілком і повністю припинити купувати російські енергоресурси — як передумову для американських рестрикцій відносно Москви та її союзників.

Як і чому Трамп міксує у риториці щодо війни позитив та негатив

Не помічає кардинальної зміни позиції Трампа політолог, очільник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко. «Коли я дивився спільну пресконференцію президента США та британського прем’єра, в мене склалося враження, що це – черговий елемент тиску Трампа на Путіна. Трамп насправді не змінився і 95% його тез не відрізняються від його попередніх заяв. Між тим дійсно, антураж ще той – і на прийомі у Чарльза III, і під час спільних заходів зі Стармером. Все було на надзвичайно піднесеній хвилі. Тобто, ми зараз побачили такий собі емоційний сіквел серпневого Вашингтону, коли до Трампа з’їхалися європейські лідери. Наразі Трамп здійснює дипломатичний тиск на Путіна», — зазначає експерт у розмові з Фокусом.

Кір Стармер розповів, що вони з Трампом предметно обговорили, "як далі розбудовувати нашу оборону, підтримувати Україну та посилювати тиск на Путіна" Фото: Getty Images

Між тим, на переконання політолога, з боку США, окрім заяв Трампа, є певні практичні зсуви. «Наприклад, запрацював механізм щодо озброєнь: два з чотирьох пакетів вже погоджено і частина вже приїхала до України. Плюс – погоджено продаж Україні понад трьох тисяч авіаційних ракет ERAM на суму більш як $830 млн. Тим не менше, це не є чимось захмарним і Європа залишає за собою першість, чого власне й добивався Трамп. Але від Трампа ми хотіли певної синхронізації і тут вже рубом постає питання санкцій, а я так і не почув від Трампа про його намір запроваджувати санкції щодо РФ», — підкреслює Ігор Чаленко.

Зауваживши, що Трамп та Путін можуть зустрітися віч-на-віч вже у жовтні в Малайзії на саміті ACEAN, політолог констатував: «У цьому сенсі показовим буде тиждень високої дипломатії в межах сесії ООН у Нью-Йорку з 23 по 28 вересня, де буде Зеленський, Трамп та багато інших лідерів. Вкрай важливо, грубо кажучи, заякорити свіжі заяви Трампа про Росію-агресора і так далі. Поряд з тим, не маємо забувати про те, що перед своєю поїздкою до Великобританії Трамп знову повторив свою тезу про те, що Зеленському доведеться укладати угоду. Тобто, все одно Трамп продовжує свою гру на полярності, видаючи спочатку негатив, а потім максимальний позитив».

Наразі, вважає політолог, питання полягає в тому, наскільки довго вистачить Трампа до нового негативу. «Якщо його вистачить по позитивній для нас лінії бодай на наступний тиждень – це вже буде перемога, яка сприятиме тому, щоби зустріч з Зеленським відбулася, як певна скоординована робота партнерів і навіть союзників у боротьбі з російською агресією. Американський народ вибрав собі такого президента, але ми не збираємося втрачати Сполучені Штати», — підсумовує Ігор Чаленко.

Чим обумовлена нинішня риторика Трампа щодо війни в Україні

На тому, що головним наразі є те, щоби Трамп протримався на «українській хвилі» бодай протягом сесії Генеральної Асамблеї ООН наголошує і політолог Ігор Рейтерович. «У Нью-Йорку Трамп зустрінеться з Зеленським, і, думаю, тоді позитивна для нас динаміка ще більш закріпиться. Загалом, попри феєричну розхлябаність Трампа, маємо сьогодні певне вікно можливостей, яким необхідно користуватися по максимуму. Коли Трамп перебуває у такому настрої і робить такі заяви, потрібно користатися моментом і дотискати цю історію», — каже експерт у розмові з Фокусом.

Експерт: "Трамп продовжує свою гру на полярності, видаючи спочатку негатив, а потім максимальний позитив" Фото: Getty Images

В України, зауважує політолог, відсутній «гачок», на якому можна тривалий час утримувати президента США. «У нас гачок простий: ми практично погоджуємося на все, що Трамп пропонує. Ось це наш гачок і десь він працює, але все ж таки ключова роль тут відводиться європейцям, бо для Трампа питання російсько-української війни – це питання більш широкого контексту», — констатує Ігор Рейтерович.

Експерт припускає, що нинішня риторика Трампа, зокрема, обумовлена інформацією його розвідки про те, що у росіян на полі бою зараз все «доволі сумно». «Тобто, у Трампа є інформація, він каже, що російських солдатів гине більше, а відтак, в його розумінні, у Путіна зараз на руках менше козирів. Тому ми маємо кувати залізо, допоки воно розпечене», — наголошує політолог.

Який алгоритм прослідковується у тактиці Трампа

Водночас політолог-міжнародник Максим Несвітайлов у розмові з Фокусом акцентує: «Ми зараз спостерігаємо за традиційними «качелями»: учора Трамп поспілкувався з британцями і, як після виховної години, заявив про те, що Путін його підвів, а сьогодні поговорить із Сі Цзіньпінем і відкотиться назад до базових налаштувань. Сі розкаже йому казки про вічне життя і про те, що тільки вони разом із Путіним можуть побудувати світову велич і Трамп, який днями вперше назвав Росію агресором, заспіває геть іншу пісню. Взагалі, цей алгоритм прослідковується кожного разу. Приміром, після перемовин з кимось із європейських лідерів Трамп виходить і видає п’ятихвилинку адекватності, а потім телефонує Путіну і після цього каже: «Два плюс два – це дирижабль».

Експерт: "У Трампа є інформація, що російських солдатів гине більше, а відтак, у Путіна зараз на руках менше козирів" Фото: Getty Images

Констатувавши, що, на превеликий жаль, слово президента США максимально девальвувало, експерт додав: «Я міг би зараз пофантазувати і намалювати якісь картини у виключно оптимістичних фарбах, але якщо людина – в цьому випадку Трамп – ідіот, то нечесно було б називати його адекватним політиком. Розумію, що в наш час чесність і відвертість не настільки шануються, але не варто жити у світі ілюзій та рожевих поні. Маємо з одного боку, чітко усвідомлювати, що глобально нічого не змінилося, а з іншої сторони – не забувати, що Трамп не дотримується свого слова, що він довів вже навіть не десятки, а сотні разів».

Максим Несвітайлов вважає дії президента Трампа «послідовно-проросійськими», а те, що систематично змінюється його риторика називає «холостими пострілами».

«Доки я не побачу з боку Трампа бодай однієї реальної, чіткої послідовної дії, направленої на посилення України, доти мій скептицизм щодо нього нікуди не зникне», — резюмує експерт.

Між тим, попри загальний скептицизм, політолог все ж таки констатує, що Україна наразі рухається послідовними та реалістичними кроками «там, де це можливо». У цьому контексті Максим Несвітайлов нагадує про те, що Київ наразі через спецпредставника Трампа Кіта Келлога намагається налаштувати спільне виробництво зі США дронів. Це, наголошує аналітик, не те, що наблизить мир, але це точно те, що посилить Україну у час війни, яка триває.