Новая встреча Зеленского и Трампа: в чем президент Украины будет убеждать главу Белого дома

Уже в ближайшие дни президент Владимир Зеленский может провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках сессии Организации объединенных наций (ООН). О чем будут говорить лидеры и каких решений следует ожидать Киеву в рамках данного международного дипломатического марафона, выяснял Фокус.

По словам Владимира Зеленского, украинская команда с одной стороны и американская с другой стороны сейчас работают над организацией встречи лидеров в Нью-Йорке, где в понедельник, 22 сентября, стартует неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Наши команды работают, чтобы получилось нам встретиться", — сказал глава государства в среду, 17 сентября, во время совместного брифинга с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Отметим, что последний раз руководители Банковой и Белого дома виделись в августе, вскоре после встречи Трампа и Путина на Аляске.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что в рамках ООН-мероприятий президент Зеленский планирует встретиться не только с американским визави, но и с рядом других лидеров. В частности, как отметил спикер МИД Георгий Тихий, Киев готовится к проведению целого ряда разноплановых мероприятий во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Среди них — пятый международный саммит Крымской платформы. Кроме того, запланировано проведение заседания Совета безопасности ООН высокого уровня "Поддержание мира и безопасности Украины" с участием иностранных глав государств и правительств.

Действительно ли Зеленский и Трамп не в состоянии реанимировать мирно-переговорный процесс

Россия накануне недели мероприятий/встреч в рамках Генассамблеи ООН всячески пытается через Штаты принудить Украину к принятию своих условий прекращения войны, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко. И добавляет: "При этом на самом деле речь идет не о прекращении войны, а о промежуточной фазе капитуляции Украины. Россияне хотят, чтобы мы согласились на односторонний вывод украинских войск из Донецкой области в обмен на прекращение огня. Но потом неизбежно будут все новые и новые ультиматумы. Украина на это все, конечно же, не согласится. Условие украинской стороны заключается в том, что любая договоренность относительно войны должна происходить между сторонами, которые ведут эту войну. Не может быть ситуации, когда нам навязывают это через посредника, даже если этот посредник — президент США. Наряду с тем попытка надавить на нас через Трампа есть и будет. Я думаю, россияне делают это не только публично. Неслучайно Лавров на днях упомянул о том, что Украина отказала позиции, озвученной Виткоффом".

Возможным на сегодня политико-дипломатическим максимумом эксперт считает возобновление переговоров.

"На самом деле по состоянию на сегодня мы стали не ближе к завершению войны, а отдалились от этого. Ситуация ухудшилась и Россия не ведет последние полтора месяца переговоров. Для их начала нужно определить алгоритм. Не говорю, что территориальный размен возможен, но даже чтобы об этом как-то договориться нужно начать переговоры, а это пока даже технически сложно сделать", — отмечает Владимир Фесенко.

На вопрос о том, может ли новая встреча президентов Зеленского и Трампа в Нью-Йорке придать этому направлению определенный импульс, политолог ответил следующим образом: "Теоретически — да, практически — нет. Дело в том, что Трамп сейчас не знает, что ему делать. Тем более в условиях традиционной американской путаницы то ли Уиткофф путает карты, то ли еще какая-то история. Уже в конце августа стало очевидным, что встречи между Зеленским и Путиным не будет, но вопрос о том, что делать дальше никуда не исчез. Пока что у Трампа остается вариант встречи на троих, но РФ опять же требует, чтобы перед этим Киев превентивно принял ее условия. Для нас это неприемлемо и поэтому, как ни крути, но имеем пока тупик".

Говорить о том, что в ближайшее время будет найден выход из этого тупика, по убеждению эксперта, не приходится.

"Учитывая позицию, точнее позу, в которую стали россияне, прогресса не будет. Мы будем наблюдать очередное зависание переговорного процесса, который несколько позже возобновится", — резюмирует Владимир Фесенко.

Кто и как на самом деле может заставить россиян изменить мирно-переговорные стартовые условия

В то же время политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Прежде всего, должны констатировать, что встреча президентов Зеленского и Трампа в рамках очередной сессии ООН будет происходить на фоне того, что мирно-переговорный процесс зашел в тупик. И здесь, как говорится, сообразить на двоих не получится, поскольку все упирается в позицию России, которая на данный момент является бескомпромиссной. Сделать ее компромиссной можно только силовым способом, к которому Трамп, на мой взгляд, не готов. Конечно, в том числе в рамках сессии ООН его будут склонять к этому варианту наши партнеры. Европейцы даже отложили 19-й пакет антироссийских санкций, надеясь синхронизировать их с Соединенными Штатами, но просвета в этом направлении лично я не вижу".

Подчеркнув, что жесткость требований РФ относительно вероятного прекращения войны со временем только усиливается, политолог констатировал: "И на этом фоне Трамп постоянно повторяет, что это, мол, не его война, что явно не дает оснований говорить о каких-то прорывах в мирно-переговорном треке. Ощутимые сдвиги возможны в случае, когда у россиян начнутся глубокие кризисные процессы. Эти процессы можно либо замедлять, что сейчас, кстати, делает администрация Трампа, либо ускорить. Если сейчас ввести жесткие антироссийские санкции, то уже через несколько месяцев россияне действительно могут изменить свою позицию по установлению мира. Но политической воли на это у Трампа до сих пор нет. Он верит, что будет дружить с Путиным и ничто, по его мнению, помешать этой дружбе стать не может".

Большой проблемой для Киева, говорит Петр Олещук, является то, что президент США "с большим удовольствием поедает разнообразные российские ИПСО". Кроме того, утверждает эксперт, Дональд Трамп с радостью занял бы более четкую пророссийскую позицию, но здесь свою роль играет достаточно серьезное внутриполитическое давление, которого он, очевидно, опасается, не желая выглядеть слишком податливым для Путина.

"Убедить в чем-то Трампа, как по мне — задача практически нереальная. Сегодня его убедит во время новой встречи, скажем Зеленский, а завтра это сделает уже кто-то другой. И беда здесь в том, что российско-украинская война для него не является чем-то реально значимым. Если посмотреть, когда Трамп говорит о деньгах или биткоинах, сразу видно, что ему это очень интересно. А когда речь идет о войне — глаза точно не горят. Да, он хочет объявить о завершении этой войны, потому что он любит козырять тем, что якобы завершил миллион с лишним войн за несколько месяцев. Впрочем реально он не углубляется в проблему, потому что ему банально не интересно кто прав, кто виноват в этой войне, кто жертва, а кто агрессор и тому подобное. Поэтому, по моему мнению, гораздо более продуктивный путь влиять на Трампа через политическую элиту и граждан США. Трамп всегда пытается следовать общественным настроениям и любит, когда его решения всем нравятся. Потенциал для нас здесь есть, потому что многим в США не нравится саммит на Аляске и вообще сотрудничество с Путиным. То есть поддержка Украины в американском обществе больше", — отмечает Петр Олещук.

Зато непосредственно с Трампом, добавляет политолог, нужно решать вполне конкретные вопросы, например покупку/продажу оружия.

Прогнозируя, что "заморозка" мирно-переговорного процесса продлится еще некоторое время, политолог предположил, что немалую роль в его восстановлении будут играть не американские рестрикции, которые президент Трамп, мягко говоря, не спешит вводить в отношении РФ, а те "санкции", которые СБУ, ГУР, Силы специальных операций (ССО) накладывают на российские НПЗ и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

В целом эксперт считает, что несмотря на вероятное наличие у россиян определенных домашних заготовок во время недели высокого уровня Генассамблеи ООН им вряд ли удастся "подложить свинью" Украине, даже если они "припхают" в Нью-Йорк экс-президента Виктора Януковича.