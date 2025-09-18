"Перевернул ситуацию": Трамп выдвинул ЕС невыполнимые условия, чтобы избежать давления на Путина, — WSJ

Европейские правительства давили на президента США Дональда Трампа, чтобы он ввел более жесткие санкции против России, однако в ответ Трамп выдвинул требования, которые Европа не сможет выполнить, тем самым избегая давления на президента РФ Владимира Путина.

В то же время Трамп в частных разговорах призвал европейских лидеров использовать замороженные российские активы, хранящиеся в Бельгии с начала полномасштабного вторжения, для поддержки Украины, пишет WSJ.

"Трамп перевернул ситуацию, призвав их прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины на Индию и Китай. Сейчас европейские лидеры пытаются найти ответ", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что требование Трампа прекратить закупки российских энергоносителей встретит сопротивление Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от газа РФ. А призыв Трампа ввести жесткие санкции против Китая и Индии является сложной задачей для Европы, потому что Китай остается важным экспортным рынком, а с Индией ЕС планирует заключить соглашение о свободной торговле.

"Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвинул свои требования, зная, что ЕС не выполнит их, что позволит ему избежать дополнительного экономического давления на Россию", — говорится в статье.

Авторы материала подчеркнули, что поиск Европой ответов на вызов Трампа иллюстрирует проблемы, которые имеет этот блок.

"Это также показывает, как мало инструментов имеют страны или готовы использовать, чтобы нанести боль Москве. Серии санкций ЕС не парализовали российскую военную машину, а европейское обещание приобрести американское оружие, чтобы помочь Киеву в обороне, столкнулось с задержками в реализации", — говорится в статье.

Журналисты отметили, что европейские государства продолжают покупать энергоносители как непосредственно, так и опосредованно у России, а в прошлом году их закупки российского сжиженного природного газа резко выросли. Европа также уклоняется от вторичных санкций против стран, которые финансируют военные действия Москвы.

