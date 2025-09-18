"Перевернув ситуацію": Трамп висунув ЄС нездійсненні умови, щоб уникнути тиску на Путіна, — WSJ

Європейські уряди тиснули на президента США Дональда Трампа, щоб він ввів більш жорсткі санкції проти Росії, проте у відповідь Трамп висунув вимоги, які Європа не зможе виконати, тим самим уникаючи тиску на президента РФ Володимира Путіна.

Related video

Водночас Трамп у приватних розмовах закликав європейських лідерів використати заморожені російські активи, що зберігаються в Бельгії з початку повномасштабного вторгнення, для підтримки України, пише WSJ.

"Трамп перевернув ситуацію, закликавши їх припинити закупівлю російської нафти і ввести мита на Індію та Китай. Зараз європейські лідери намагаються знайти відповідь", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що вимога Трампа припинити закупівлі російських енергоносіїв зустріне опір Угорщини і Словаччини, які сильно залежать від газу РФ. А заклик Трампа запровадити жорсткі санкції проти Китаю та Індії є складним завдання для Європи, бо Китай залишається важливим експортним ринком, а з Індією ЄС планує укласти угоду про вільну торгівлю.

"Деякі європейські дипломати стверджують, що Трамп висунув свої вимоги, знаючи, що ЄС не виконає їх, що дозволить йому уникнути додаткового економічного тиску на Росію", — зазначено у статті.

Автори матеріалу підкреслили, що пошук Європою відповідей на виклик Трампа ілюструє проблеми, які має цей блок.

"Це також показує, як мало інструментів мають країни або готові використовувати, щоб завдати болю Москві. Серії санкцій ЄС не паралізували російську військову машину, а європейська обіцянка придбати американську зброю, щоб допомогти Києву в обороні, зіткнулася з затримками в реалізації", — йдеться у статті.

Журналісти зауважили, що європейські держави продовжують купувати енергоносії як безпосередньо, так і опосередковано у Росії, а минулого року їхні закупівлі російського скрапленого природного газу різко зросли. Європа також ухиляється від вторинних санкцій проти країн, які фінансують військові дії Москви.

Нагадаємо, 13 вересня Трамп висунув вимогу для запровадження санкцій проти РФ.

Фокус також писав, що в Конгресі США пояснили, чому не вводять санкції проти Росії.