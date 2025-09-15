"Відчайдушні часи": в Конгресі США пояснили, чому не вводять санкції проти Росії

Конгрес США має "велике бажання" запровадити нові санкції проти Росії і час для цього вже настав.

Проте додаткові обмеження не будуть запроваджувати без згоди президента США Дональда Трампа, заявив в інтерв'ю CBS News спікер Палати представників Майк Джонсон.

"Я справді вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і вважаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли. Я маю на увазі, що в Конгресі є велике бажання це зробити, тому ми готові співпрацювати з Білим домом та нашими колегами по Сенату в Палаті представників, щоб це зробити, і я особисто прагну це зробити", — сказав Джонсон.

Водночас він підкреслив, що Конгрес "не може зробити це за власним бажанням", оскільки президент повинен буде це підписати та "схвалити це як закон".

"Це має бути партнерство, але ми підкоряємося головнокомандувачу. Я маю на увазі, що президент — сильний і сміливий лідер на світовій арені. Він допоміг досягти миру в усьому світі та в інших конфліктах так, як ніхто до нього не зміг, тому ми віримо, що він може використати ту саму силу та той самий підхід, щоб нарешті покласти край цій війні в Україні", — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп висунув вимогу для запровадження санкцій проти РФ.

!4 вересня Володимир Зеленський заявив, що найефективніші санкції проти РФ — це вогонь на російських нафтобазах.