"Найефективніші санкції – вогонь на російських нафтобазах", — Зеленський про удари по РФ

Президент України зауважив, що влучні удари по російській нафтогазовій інфраструктурі суттєво обмежують Путіну можливості продовження війни.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що Сили оборони України завдають Росії значних втрат на фронті, у прикордонні, та на російській території. Та особливу увагу приділив влучним ударам по російським НПЗ.

Удар по російським НПЗ

"Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що з нафти, газу та інших енергоресурсів Росія і отримує кошти на війну проти України. І перерахував у своєму зверненні атаки на російські НПЗ, подякувавши спецпризначенцям СБУ, які днями вдарили по Приморську, де знаходиться найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Дрони завдали суттєвої шкоди термінала і це відчутно для ворога.

Звернення Володимира Зеленського

"Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність. Коли є результат – відзначаємо результат", - сказав очільник держави.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна давно пропонувала припинити війну Росії, як і всі стратегічні партнери, але "на все що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось", – сказав президент.

Зеленський нагадав про атаку Росії по Польщі та зауважив, що українські військові готові навчити всіх партнерів, як відбивати атаки, адже, всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав.

"Російська армія випробовує й Румунію. Звісно, у НАТО є "патріоти", інші системи та сильні винищувачі, але проти російських "шахедів" та "гербер" ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час", — резюмував президент.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку росіян по території Польщі. До країни НАТО залетіло понад десяток дронів, які уразили і будинки цивільних.

Також ми повідомляли про удар по російському порту Приморськ у Лениніградський області.