"Самые эффективные санкции — огонь на российских нефтебазах", — Зеленский об ударах по РФ

Президент Украины отметил, что точные удары по российской нефтегазовой инфраструктуре существенно ограничивают Путину возможности продолжения войны.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что Силы обороны Украины наносят России значительные потери на фронте, в приграничье, и на российской территории. И особое внимание уделил точным ударам по российским НПЗ.

Удар по российским НПЗ

"Наиболее эффективные санкции — санкции, которые действуют быстрее всего, — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну", — сказал Зеленский.

Он отметил, что из нефти, газа и других энергоресурсов Россия и получает средства на войну против Украины. И перечислил в своем обращении атаки на российские НПЗ, поблагодарив спецназовцев СБУ, которые на днях ударили по Приморску, где находится крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Дроны нанесли существенный ущерб терминалу и это ощутимо для врага.

Обращение Владимира Зеленского

"Наши спецназовцы держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок. Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость. Когда есть результат — отмечаем результат", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что Украина давно предлагала прекратить войну России, как и все стратегические партнеры, но "на все что касается мира, — у России отказ. Соответственно — мы защищаемся", — сказал президент.

Зеленский напомнил об атаке России по Польше и отметил, что украинские военные готовы научить всех партнеров, как отражать атаки, ведь все видят, что россияне разведывают, как вынести войну на территорию Польши, Балтийских государств.

"Российская армия испытывает и Румынию. Конечно, у НАТО есть "патриоты", другие системы и сильные истребители, но против российских "шахедов" и "гербер" мы в Украине имеем значительно более дешевые, более массированные и системные решения. Важно, чтобы не терялось время", — резюмировал президент.

Напомним, Фокус писал об атаке россиян по территории Польши. В страну НАТО залетело более десятка дронов, которые поразили и дома гражданских.

Также мы сообщали об ударе по российскому порту Приморск в Лениниградской области.